富邦金綠電布局 跨足外島

富邦金控（2881）持續擴大綠電布局，7日宣布富邦人壽、台北富邦銀行、富邦產險、富邦證券、富邦投信及富邦期貨等六家子公司，共同與星星電力簽署合計439萬度之綠電採購合約，自6月起同步於76處辦公及營運據點轉供綠電，並創下台灣金融業綠電布局跨足外島之首例。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控以穩健步伐邁向淨零願景，2022年通過科學基礎減碳目標（SBT）審查並成為RE100（百分之百再生能源倡議）會員後，持續以具體行動展現履行承諾之決心，自2023年成功整合三家子公司於91處據點、122個電表同步導入439.1萬度綠電，今年再偕同六家子公司於76處據點、115個電表新增導入共439萬度綠電，導入地點包含富邦產險澎湖通訊處，為台灣金融業外島據點導入綠電之首例。

富邦持續透過「節能」、「創能」及「購能」逐步減降自身灰電用量，先從自身「節能」做起，以計畫性更新辦公大樓及營運據點之燈具與設備（例如空調主機、冷氣及電梯等）、擴大佈建能源管理系統、落實用電管控及節電宣導等措施，提升整體用電效率，進而減少非必要能耗。

為了進一步降低營運必要用電之碳排放量，富邦亦持續「創能」，規劃增建太陽能板（現已完成八處）；並積極「購能」，逐年增加綠電採購規模，2021至2023陸續於辦公大樓及國內營業據點累計導入合計706.1萬度綠電，2024年除上述共同採購之439萬度綠電，台北富邦銀行及富邦產險另分別自主再加購綠電200萬度及80萬度，截至2024年，富邦金控及子公司累計綠電總採購量達1,425.1萬度，未來富邦金控將偕同子公司持續依減碳及灰電減降目標路徑擴增綠電導入規模。

富邦以成為「亞洲一流的金融機構」為願景，致力科學營運減碳，共促永續環境，響應台灣2050淨零排放目標，並將持續發揮投融資力量，導引價值鏈綠色轉型。

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