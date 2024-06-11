央行將按兵不動 利率估躺平到年底

多數金融圈主管認為，今年下半年先進國家央行將掀起降息潮，考量貨幣政策具遞延效果，我國央行本次理監事會將決議利率按兵不動；央行理事昨（10）日透露，不論美國聯準會今年9月還是12月降息，央行今年不僅不會升息，也沒有降息空間，貼放利率將一路躺平到年底。

央行理事表示，今年貼放利率沒有調整空間，主因有二，目前通膨率雖略高於2%，但央行在3月已預防性升息半碼，且央行總裁楊金龍先前提及，「經濟在復甦，但不是非常強勁」，連續升息會墊高企業融資成本，也會讓民間貸款利率跟著漲，對經濟會有殺傷力。

此外，楊金龍先前提及，央行升息主要是打通膨而不是房價，只是升息也會影響房市；所以央行不會用升息打炒房，而是採取信用管制措施。至於央行下半年沒有降息空間，主要是今年通膨仍居高不下。

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