五大壽險 5月獲利210億

壽險雙雄最新獲利昨（10）日出爐，六大壽險裡僅南山人壽一家尚未公告獲利，其餘五大壽險5月合計賺進210.9億元，較去年同期2.5億元，大幅增加83倍，但較前一個月減少53億元，減少20%。

5月獲利居冠的富邦人壽，稅後純益為113.5億元，創歷年5月新高，累計稅後純益為378.7億元，5月及累計前五月獲利較去年同期分別成長726%及175%。

富邦人壽指出，主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入。5月台股逢高持續實現資本利得；不過，外資回流台股、推動新台幣匯率升值1.22角，升幅為0.38%，單月出現小幅匯損。

國泰人壽5月稅後純益41.8億元，累計稅後純益393.2億元，為歷史次高。國泰人壽指出，單月獲利表現佳，主要反映資本利得及經常性收益貢獻。

新光人壽5月稅後純益28.4億元，月增2.2%，累計稅後純益60.4億元。新壽投資績效表現不俗，實現資本利得優於上個月，加上避險操作得宜貢獻獲利成長。

凱基人壽有效掌握資本市場上揚契機，實現投資獲利，雖然新台幣走升增加匯率避險成本，5月稅後獲利仍穩健，達14.5億元，今年前五月稅後獲利為85億元。

台灣人壽受惠股票及基金處分利得挹注，5月稅後純益12.5億元。與去年同期相比，今年以來美元累積升值達5.5%，產生匯兌利益，再加上資本利得較佳，稅後純益較去年同期大幅增加。

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