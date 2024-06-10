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銀行業危機入市 兩大金融業前四月砸近1500億元挺台股

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

4月台股波動加劇，銀行業危機入市。據金管會統計，2024年4月單月銀行、證券業加碼台股244億元，已連四個月同步站買方，仍以銀行業「買最大」，累計前四月銀行、證券業共大砸1471億元挺台股，壽險業則擴大賣股補獲利。

其中銀行業台股投資、扣除成本後，4月底帳上未實現利益是3,558億元，已連三個月維持逾3,000億元高檔，有助拉升銀行業淨值，提高配股息空間，也能彌補舊債評價損失。

5月台股單月大漲3.8%，金融三業續同享資本利得大利多，又以銀行業持股評價利益大豐收，成配股息強力後援，壽險業則可望續享實現資本利得，賣股支撐獲利。

金控主管說，5月台美股市大漲，惟台幣驟升逾1%恐擴大匯損，料5月壽險業將續實現股票、基金資本利得。

市場預期美國聯準會將維持高利率環境更久，即便今年降息、降幅也僅1~2碼，台美利差仍大，壽險業避險成本仍高，加上匯率走勢難料，使壽險業投資策略更加偏重資本利得，短期賣股補獲利力道恐續持。

據金管會資料顯示，壽險業4月大砍台股788億元，已連半年站賣方，更擴大減碼手筆，累計前四月砍股1,944億元，砍股力道已超過去年一整年。

金管會公布2024年4月底金融三業國內外股票投資餘額3兆6,119億元（市價列帳）月減0.7%，相較同期台股、美國S&P指數各小漲0.5%、大跌4.2%，顯示整體金融業對國內外股市仍呈現減碼。

以台股來看，4月銀行業砸232億元買股，已連六買，連兩個月加碼手筆都維持200億元以上，顯示銀行業在4月台股震盪加劇時，採危機入市；反觀券商4月買股僅剩12億元，加碼量是今年最低，頗有先縮手、降低風險的態勢。

受高避險成本所苦的壽險業，持續賣股。4月底持有台股市值降到1兆9,796億元，月減3.3%相較台股同期小漲0.5%，估算壽險業4月大砍台股788億元。

也因銀行業和券商4月僅加碼244億元，遠遠不敵壽險業砍股力道，使金融三業4月共減碼台股544億元，累計前四月減碼台股473億元。

再以國外股市來看，壽險業4月底持國外股票市值增加到5,331億元，月增2.4%相較美國S&P指數同期大跌4.16%，估算壽險業反趁美股大跌、逢低加碼美股343億元，加碼手筆是近十個月最大。

累計前四月，壽險業加碼美股332億元，與同期卻大砍台股1,944億元，顯示壽險業對國內外股市操作策略似乎不同調。

台股 壽險業

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