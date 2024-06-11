13日理監事會 央行房市管制…四套劇本

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
中央銀行將於本周四召開理監事會，市場聚焦總裁楊金龍是否再祭第六波房市管制措施。 圖／聯合報系資料照片
中央銀行將於本周四召開理監事會，市場聚焦總裁楊金龍是否再祭第六波房市管制措施。 圖／聯合報系資料照片

中央銀行將於本周四召開理監事會，市場聚焦總裁楊金龍是否再祭第六波房市管制措施。不願具名的央行理事分析，房市已見三警訊，央行在本季理事會上「必定」會討論房市管制相關議題，預計有四套劇本，降低第二戶房貸的貸款成數，或下調豪宅貸款門檻等，都是可能採取的措施。

央行理事說，「若要打炒房，央行還有很多政策工具可用，只是國內的高房價問題，光靠央行政策是無法全然奏效的。」

他認為，房價居高不下主要是資金太多，加上AI題材激勵股市創高產生財富效果，資金過多會流向股市、房市，助長資產價格上漲。台灣房市問題的癥結點除了強勁的需求外，社會住宅的供給不足更是重中之重；畢竟在自由民主的國家，政府不能禁止人民買房，但為了抑制房價上漲，確實可以適度控管，例如「要投資非自住房地產請用自己的錢，而不是仰賴銀行貸款。」

金融圈推估，央行本次推出的房市管制有幾套劇本。第一，調降「特定地區」的第二戶房貸成數，由現行的七成進一步降至六成；央行目前設定的「特定地區」為六都加計新竹地區。

第二，豪宅定義從嚴，央行目前對豪宅貸款的限制為，台北市鑑價或買賣7,000萬元以上、新北市6,000萬元以上、其他地區4,000萬元以上，符合標準者房貸限貸四成且無寬限期；央行調降豪宅門檻，代表對高價住宅房貸進一步緊縮。

第三，針對青安房貸設限。央行近期電洽主要房貸銀行詢問新青安貸款相關事項，包括負債比率是否放寬、新青安申貸40年比率及今年有無放寬貸款成數超過八成五、條件為何等。研判央行可能委託財政部加強貸後管理，避免人頭戶炒房，或限制成數最高不得逾八成等。

第四，金融圈主管說，央行若要展現打炒房鐵腕，也可能擴大「特定地區」適用範圍，甚至下令對全國不分地區均設下第二戶房貸的限貸措施，而這項措施對房市的衝擊最為顯著。

央行房市管制可能劇本
央行房市管制可能劇本

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