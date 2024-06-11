金控最強5月 14家賺526億

金控雙雄昨（10）日公布獲利，合計14家金控5月稅後純益526.4億元，雖月減2.1%，仍較去年同期增1.1倍，更超越2021年紀錄，成為最強5月，前五月稅後純益達2,638.4億元，僅次於2021年同期2,802億元，為史上次高，年增達94.5%。

14家金控中已有十家賺逾百億元以上，其中，富邦金（2881）、國泰金（2882）累計獲利皆逼近600億元大關，中信金（2891）則超過300億元，其餘七家皆在100億元以上，分別是兆豐金（2886）、元大金（2885）、第一金（2892）、永豐金（2890）、開發金（2883）、玉山金（2884）及新光金（2888）。

富邦金5月稅後純益160.2億元，創歷年同期新高，年增近3.3倍；累計今年前五月稅後純益594.3億元，年增1.3倍，每股稅後純益（EPS）為4.57元，奪回三冠王寶座。富邦金指出，子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券單5月稅後純益皆創歷年同期新高；台北富邦銀行及富邦證券累計前五月稅後純益亦皆創歷年同期新高。

台北富邦銀行5月稅後純益25.3億元，為歷年5月新高，單月獲利較同期成長逾三成，累計前五月稅後純益132.4億元，續創歷史新高，較同期成長26%，主要來自核心業務獲利動能穩健，存放款餘額雙位數成長，利息淨收益較同期成長13%，財富管理維持穩健銷售動能，信用卡客戶基盤擴大，帶動有效卡數及簽帳金額較同期大幅成長，手續費淨收益較同期成長48%。富邦產險5月稅後純益5.4億元，累計稅後純益21.4億元，主要來自投資績效及穩健承保業務表現。

國泰金控5月稅後純益為78.8億元，年增99%，累計前五月稅後純益588.1億元，較去年同期大增2.5倍，EPS達4.07元，皆已超過去年全年水準。國泰金指出，今年以來各子公司核心業務成長動能強健，子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，國泰金控及國泰人壽累計純益也是歷史次高。

國泰世華銀行5月稅後純益33億元，累計前五月稅後純益167.7億元，年成長13%。主因存放款持續成長，並於利率高檔持續布建外幣有價證券；另銷售財富管理各項商品收益及信用卡消費等淨手續費收入亦有亮麗增長；累計前五月稅後純益續創同期歷史新高。

國泰產險5月稅後純益0.3億元，累計稅後純益10億元，單月獲利雖受0403花蓮地震提存賠款準備影響，累計獲利仍創同期新高。國泰證券5月稅後純益5.8億元，累計稅後純益17.5億元，創同期獲利新高，主因國內景氣復甦，台股成長動能穩健。國泰投信5月稅後純益1.9億元，累計稅後純益9.6億元，年成長43%。

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