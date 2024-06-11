四產險推公版寵物保單 不再穩賠不賺

被產險業視為「穩賠不賺」的寵物險保單，多家業者紛紛喊卡。為了擺脫虧損命運，產險公會去年訂出公版寵物險條款之後，目前市面上共有四家產險公司推出寵物保險，分別為國泰產險、富邦產險、旺旺友聯及明台產險。

根據農業部統計，全台犬貓已近280萬隻，因此帶動寵物保險需求大增，但由於寵物險近年損率居高不下，去年更是升至108.85%，被產險業視為「穩賠不賺」的保單，多家業者紛紛喊卡。而在產險公會去年推出公版寵物險條款之後，開始有業者陸續推出產品。

目前市面上共有四家產險公司推出寵物保險，分別為國泰產險、富邦產險、旺旺友聯及明台產險，其中，國泰產險、富邦產險、旺旺友聯可透過網路投保，明台產險則與銀行通路合作，並非全面銷售。

依保發中心資料顯示，國泰產險今年第1季寵物險保費逾1,700萬元，承保件數逾3,700件，市占率第一；旺旺友聯保費逾1,000萬元，富邦產保費757萬元，分別排在二、三名。

富邦產險表示，該公司寵物險有三種不同方案，續保年齡可至未滿15歲，醫療補償比率高達80%，即自負額為20%，保期內實支實付總額最高12.6萬元，其中手術及住院費用則各有每次3萬元、保期內最高6萬元的保障。

國泰產險寵物險基礎方案新件投保年齡為0歲二個月至六歲五個月，續保可至14歲五個月；進階方案、完整方案新件投保年齡為0歲二個月至六歲五個月；續保可至九歲五個月。原牙齒醫療費用合併於門診費用申領，改版後非因傷害所致的口腔疾病列為醫療除外責任，並新增皮膚及毛髮僅限門診且單獨限給付次數，最高一次。另外，自負額為損失之30%。

旺旺友聯寵物險首創指定獸醫院診療機制，診療資料均採數位化傳輸。其主打無自負額，除了皮膚或毛髮相關疾病所生之醫療費用在保險期間內給付二次為限之外，其餘皆無理賠次數的限制。首次投保年齡以滿二個月起至八歲六個月以下者為限，最高續保年齡則無限制。

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