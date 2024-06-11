怡和國際擬上市 可望掀比價效應

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北報導

租賃股板塊逐漸成形，又有一家租賃業擬申請興櫃股票轉上市，立基高雄的怡和國際擬申請上市，並列入今年股東常會討論，可望成為第五家上市租賃股，租賃族群可望掀起比價效應。

目前股票上市的租賃公司，包括龍頭中租控股，以及裕融、和潤企業共三家，可望第四家上市的租賃股日盛台駿國際租賃，日前已獲證交所通過上市審議，預期今年底前將可完成興櫃轉上市。

目前也在興櫃掛牌交易的怡和國際，則是已經通過將於6月24日股東常會，提案討論申請股票上市案，以及配合上市前公開承銷以現金增資發行普通股，原股東放棄優先認購等兩案，待股東常會通過相關議案後，今年底以前提出興櫃轉上市申請。

在生力軍陸續加入後，整體租賃股的板塊也將成形，使得租賃族群效應更趨顯現，過去因為租賃公司上市家數不多，因此族群性較不明顯，也較為冷門，現在上市租賃股即將增加至五檔，族群成形後，可望吸引更多市場關注，再掀比價效應。

怡和國際副總經理林怡弘指出，怡和國際希望興櫃轉上市的目標明確，股東會通過相關議案後，預期下半年、年底前即會提出申請。

怡和國際的主業在太陽能電廠建置、售電及融資，以及土地建物融資租賃、長租車業務等，目前公司已經取得CPPA（企業能源採購協議）與綠電交易執照，並與數百家企業簽署未來綠電交易的合作備忘錄（MOU），也就是在租賃主業外，未來綠電相關包括汽電共生、儲能等，也將是穩健獲利的重要來源。

目前上市租賃股的股價淨值比（PB）多在二倍到2.5倍之間，其中，裕融超過2.5倍，和潤也有2.1倍，而中租控股則是在日前外資報告降評引發外資賣壓後，股價淨值比降到約1.7倍上下。

法人分析，未來租賃公司上市家數逐漸增加，有利於族群聚焦，隨著生力軍陸續掛牌，租賃股的族群性更趨顯著，可望再掀起比價效應。

外資 板塊 裕融

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