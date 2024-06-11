中型銀攻信用卡祭高回饋 永豐喊到6％、星展可達5％

中型銀行瞄準卡友喜歡「一卡刷通路乾脆給高回饋」心情，包括永豐銀、星展銀等中型銀行今年力推信用卡擴展市場，5％起跳的回饋成為中型銀行第2季刷卡高回饋顯學，同時藏有隨時力搶大型發卡行客戶企圖。

過往國內大型消金銀行阿莎力針對旗下信用卡，動輒給出3％高回饋，包括中信銀、北富銀、國泰世華銀都曾搭上高額回饋列車，也成功靠旗下各大夯卡，拓展信用卡市場；惟伴隨信用卡版圖擴大，大型消金銀行近年刷卡回饋策略，都轉為略降回饋比例，將銀彈放在特定通路才加碼給回饋，例如刷機票、刷旅行社等。國泰世華銀更於股東年報提到「將針對CUBE卡推出權益分級、設定回饋上限」。

中型銀行看中卡友缺乏的痛點，今年以來不手軟給高回饋。包括永豐銀第2季新推出的DAWAY卡，基本給出最高3％無上限回饋，最新活動最高回饋喊6％，「永豐DAWAY卡」聯手國內行動支付龍頭LINE Pay，享國內及海外消費LINE POINTS回饋最高6％，只要9月30日前刷永豐DAWAY卡，除原權益新戶如果綁定永豐自動扣繳、最高拿到LINE POINTS回饋3％無上限外，同時於日本、韓國、泰國及越南當地實體商店或指定旅遊通路消費，再享LINE POINTS加碼回饋3％，總計回饋6％。

星展銀eco永續卡國內外基本回饋1.5％無上限，但如果前往新加坡、日本、韓國、美歐持實體卡片可以再加碼3.5％回饋，總計最高5％回饋。

台新銀信用卡7月起推出最新回饋活動，到年底前，只要使用信用卡數位帳單並設定台新帳戶扣繳台新信用卡費，享節假日與海外消費最高3%台新Point（信用卡）回饋，可以用來折抵帳單、即時折抵消費。台新銀在618檔期更推出與電商業者合作，最高分期交易可以享有8％回饋。

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