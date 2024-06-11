銀行、券商連四月加碼台股 壽險業擴大賣股補獲利

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
4月台股波動加劇，銀行業危機入市。圖／聯合報系資料庫
4月台股波動加劇，銀行業危機入市。圖／聯合報系資料庫

4月台股波動加劇，銀行業危機入市。據金管會統計，2024年4月單月銀行、證券業加碼台股244億元，已連四個月同步站買方，仍以銀行業「買最大」，累計前四月銀行、證券業共大砸1,471億元挺台股，壽險業則擴大賣股補獲利。

其中銀行業台股投資、扣除成本後，4月底帳上未實現利益是3,558億元，已連三個月維持逾3,000億元高檔，有助拉升銀行業淨值，提高配股息空間，也能彌補舊債評價損失。

5月台股單月大漲3.8%，金融三業同享資本利得大利多，又以銀行業持股評價利益大豐收，成配股息強力後援，壽險業則可望續享實現資本利得，賣股支撐獲利。

金融三業2024年4月底持股債水位
金融三業2024年4月底持股債水位

金控主管說，5月台美股市大漲，惟台幣驟升逾1%恐擴大匯損，料5月壽險業將續實現股票、基金資本利得。

市場預期美國聯準會將維持高利率環境更久，即便今年降息、降幅也僅1~2碼，台美利差仍大，壽險業避險成本仍高，加上匯率走勢難料，使壽險業投資策略更加偏重資本利得，短期賣股補獲利力道恐續持。

據金管會資料顯示，壽險業4月大砍台股788億元，已連半年站賣方，更擴大減碼手筆，累計前四月砍股1,944億元，砍股力道已超過去年一整年。

金管會公布2024年4月底金融三業國內外股票投資餘額3兆6,119億元（市價列帳）月減0.7%，相較同期台股、美國S&P指數各小漲0.5%、大跌4.2%，顯示整體金融業對國內外股市仍呈現減碼。

以台股來看，4月銀行業砸232億元買股，已連六買，連兩個月加碼手筆都維持200億元以上，顯示銀行業在4月台股震盪加劇時，採危機入市；反觀券商4月買股僅剩12億元，加碼量是今年最低，頗有先縮手、降低風險的態勢。

受高避險成本所苦的壽險業，持續賣股。4月底持有台股市值降到1兆9,796億元，月減3.3%相較台股同期小漲0.5%，估算壽險業4月大砍台股788億元。

也因銀行業和券商4月僅加碼244億元，遠遠不敵壽險業砍股力道，使金融三業4月共減碼台股544億元，累計前四月減碼台股473億元。

再以國外股市來看，壽險業4月底持國外股票市值增加到5,331億元，月增2.4%相較美國S&P指數同期大跌4.16%，估算壽險業反趁美股大跌、逢低加碼美股343億元，加碼手筆是近十個月最大。


延伸閱讀

金融三業搶債 砸7,000億元

台股 美國 資本利得

延伸閱讀

買黃仁勳概念股…不如投資這檔美股名牌！ 達人：00830今年績效勝過大盤

00946、006208、0050…台股都快22000點 什麼ETF還能買？存股達人點名2檔：跟著大盤飛高高

電腦展閉幕 法人：提防台股激情過後拉回

他哀號：006208被套在100元！網笑了：ETF仔更希望跌到萬五

相關新聞

缺工+少客…飯店業賺嘸錢 貸款頻展延

國銀對國外的商辦不動產大樓的授信案頻傳「踩雷」，國內也有新的「地雷」，就是觀光飯店業。多家銀行授信主管私下透露，許多觀光...

前5月國泰金賺588億 贏去年全年

國泰金控昨天公告五月稅後淨利七十八點八億元，累計今年前五月稅後淨利五八八點一億元、ＥＰＳ（每股盈餘）四點○七元，皆超越去...

壽險業落袋為安 4月砍台股788億

台股四月劇烈波動，金融三業投資布局卻大不同。金管會公布最新統計，相較於銀行、證券業四月加碼台股二四四億元，壽險業大賣台股...

金控最強5月 14家賺526億

金控雙雄昨（10）日公布獲利，合計14家金控5月稅後純益526.4億元，雖月減2.1%，仍較去年同期增1.1倍，更超越2...

13日理監事會 央行房市管制…四套劇本

中央銀行將於本周四召開理監事會，市場聚焦總裁楊金龍是否再祭第六波房市管制措施。不願具名的央行理事分析，房市已見三警訊，央...

銀行、券商連四月加碼台股 壽險業擴大賣股補獲利

4月台股波動加劇，銀行業危機入市。據金管會統計，2024年4月單月銀行、證券業加碼台股244億元，已連四個月同步站買方，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。