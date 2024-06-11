金融三業搶債 砸7,000億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

4月政經情勢詭譎，美債、海外債殖利率大彈，價格反向大跌，買債「甜蜜價」出現，讓銀行、壽險回頭搶。據金管會統計，2024年4月銀行、壽險業砸2,024億元補債，買債量均是今年次高，累計前四月金融三業已砸逾7,000億元搶債。

據統計，金融三業1月砸2,333億元買債，2月砸1,952億元，3月驟減到956億元，4月再回頭補債1,789億元，補債量是3月的1.9倍，銀行壽險均大買，僅券商逆風站賣方。

金控主管坦言，4月中東戰事起，市場預期美國將維持高利率環境更久，降幅將縮減，推升美債10年期殖利率大彈到4.6%的今年高點，讓有補券需求者，伺機逢低進場，拉升收益率。

再以壽險業需配置長天期債券來看，4月美國穆迪A級公司債殖利率，更大彈到5.8%，月增42個基本點（1個基本點是0.01個百分點），業者逢低進場也是看好今年第3季降息後，債券評價利益可望進一步推升淨值。

惟法人也示警，債券殖利率居高不下，也會讓舊債評價損失擴大，又以「買債王」銀行業為最。據金管會數據顯示，銀行業債券投資部位，扣除一路飆漲的成本後，4月底帳上債券未實現損失已攀升到2,133億元的近半年高點。

據金管會統計，2024年4月底三大金融業（銀行、證券和保險業）持債部位31兆2,184億元、月增1.23%。其中4月券商終止連三買，反手減碼國內外債券235億元，又以台債砍145億元最大，顯示3月台灣央行意外升息，台債遭空襲，券商持續縮手。

4月僅銀行、壽險業各積極補券1,585億元和439億元，其中壽險業續減碼13億元海外債，加碼452億元台債，顯示壽險業逢低搶台債，以減少匯率風險。

累計前四月仍以銀行業大買6,008億元續居「買債王」，券商和壽險業各加碼142億元和880億元，合計金融三業買債7,030億元。

券商 美國

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