退休金算盤／單身族準備三帳戶 老年無憂

醫療科技進步導致壽命延長、增加獨老的機會，台灣高齡化速度快，又面臨少子化問題，約十年後，75歲以上高齡者，子女人數幾乎低於兩人，與世界第一名的日本，並駕齊驅，「一人樣」將普遍發生。

因應「一人樣」，必須要提早準備，否則屆時恐面臨經濟安全、健康醫療照顧等議題。保險專家建議，單身族群為退休老後單身生活做準備，建議備好三大保險帳戶，才能無後顧之憂，享受一個人老後的精采人生。

依據內政部不動產資訊平台數據統計，老年人口住宅數於2020年第1季為57萬多戶，到2022第2季已有68萬多戶，單人家戶已達208.5萬戶、占總家戶26%，且65歲以上獨居長者達57.1萬人，達76%，「孤獨老」社會儼然逐漸成型。事實上，未婚單身、獨居、離婚、喪偶，愈來愈多人成為「超單身世代」，步入一個人的老後。

專家建議單身老後退休生活必備三大帳戶

中租保經副總經理蔡宏智指出，單身族群除奉養長輩外，最重要的就是做好自身的準備，檢視自己老後的健康保障及退休規劃是首要之務，因此建議準備好三大保險帳戶。首先是要有終身型醫療帳戶搭配實支實付醫療險，熟齡單身族群經常擔心自己80歲以後會出現醫療險的缺口，且國人平均壽命延長，在高齡後段時間，身體逐漸衰弱，正是需要大量醫療費用支出的時刻。建議可利用終身型醫療帳戶再配實支實付醫療險，補足高齡後醫療保障缺口；目前業界有些終身醫療商品，享有「無理賠增值」，也就是，年輕時沒申請過理賠，老年時申請的理賠額度還能增加，以建構完整的醫療保障。

第二是重大傷病與失能長照規劃，蔡宏智指出，重大傷病險的涵蓋範圍極廣，以中央衛生主管機關公告的22大項重大傷病為基礎，包含需積極或長期治療的癌症、慢性腎衰竭、肝硬化症、急性腦血管疾病等超過300種疾病，只要取得重大傷病證明或是符合條款約定的相關證明文件，即可申請理賠。

另外，萬一若導致失能或需要長照的狀況，每月支付一筆固定的醫療費用。據長照協會最新數據統計，長照期間平均每月的看護費用相關支出，大約是4至5萬元，不僅會吃掉退休金，也會影響生活品質。因此做好完善的老後醫療帳戶安排是重要的。

蔡宏智表示，三是增額利變型保險與年金保險。針對個人退休規劃部分，享有安全穩定的現金流是最重要的，增額利變型保險可在投保當下，享有保障槓桿效果，在還有家庭責任與黃金工作期時，享有高額的壽險保障，確保自己與家人在風險發生時，生活花費甚至房貸等大筆開銷不會受影響；在繳費期滿後，還可享有時間複利效果累積的保單價值帳戶，不受外在投資市場波動影響下，累積財富。

年金保險就像終身俸，投保當下，可選擇預計退休的年紀，時間到了，帳戶即開始啟動給付穩定且源源不斷的年金，並且享有保證領取的時間，萬一在還沒領足總繳保費總額時就發生風險，也不必擔心，保險公司會將保證期間未領的年金，交由受益人領取。

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