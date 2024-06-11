保險小百科／打工度假險 分擔醫療費

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

暑假將至，不少學生都會選擇趁假期赴國外遊學，甚至也有學生赴國外留學或是度假打工，但不少家長最擔心的就是海外就醫費用高。產險業者推出遊、留學生海外專屬傷害險或稱打工度假險，替海外遊子做好保障。

由於一般旅遊平安險只保障180天且不保障工作時發生意外的醫療損失，而打工度假險包含「意外傷害事故給付」、「傷害醫療保險給付-實支實付型」、「重大燒燙傷保險給付」、「住院醫療保險」與「國際緊急救援服務」等保障項目，保障整年不間斷。此外，考量飛行期間風險，有產險業者另提供大眾運輸工具增額給付等。

保險 打工度假 留學生

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