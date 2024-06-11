專家教你保／依照生命周期 補強保障缺口

經濟日報／ 林漢維
新光人壽總精算師林漢維。新光人壽／提供
新光人壽總精算師林漢維。新光人壽／提供

人壽保險是轉嫁人身風險的金融工具，具備保障功能，是其他工具無法取代的效果。以生命周期來看，人類生、老、病、死是不變的歷程，過程中伴隨相應的風險，生而為人，都有生、老、病、失能、死的風險，但在不同生命周期下，面臨的主要風險是不一樣的。因此會建議，先依個人所處的生命周期，檢視主要風險以及保障缺口，進一步挑選、安排適合的保障類型。

當處於人生初期成長階段，保險規劃著重於保障功能，除了基礎壽險保障的規劃外，在勇於嘗試新鮮事物及參與各項活動的時期，面對可能隨之而來的意外傷害，透過醫療險及意外險的規劃，亦可以轉嫁這些風險。

不同生命周期保險建議
不同生命周期保險建議

等到了中、壯年期階段，成為家庭經濟支柱，保險規劃面向要從個人擴及家庭，壽險保障可以轉嫁死亡風險，照顧家庭遺族。在家庭、工作兩頭燒的期間，也要注意避免因壓力、不良生活習慣的累積而影響健康，增加疾病或失能風險，使得工作能力中斷或喪失。

若是屆退期階段，著重於退休準備，包括退休金、照顧金、醫療費用的安排。在商品類型的選擇上，還本險、年金險類型的商品可以做為退休後的所得替代來源，長照險可以提供生活無法自理時的長期照顧資金來源。

最後，在高齡享退階段，首先要注意長壽可能帶來的風險，比如退休資金不足、失能期照顧需求提高、醫療費用不足等。有資產傳承需求者，可以善用傳承型商品的保險槓桿放大資產，高資產人士更應及早進行資產傳承布局，將保險做為資產分配的方式之一，因應突發狀況及預留稅源。

以理財規劃的角度來看，建議善用時間複利效果，複利「錢滾錢」的效果愈明顯。在相同的投資報酬率之下，愈早開始進行退休理財，可以累積的金額愈高。以健康規劃的角度來看也是如此，年輕時健康情況普遍良好，可任意選擇符合所需的醫療險，反觀高齡自然老化或疾病等因素，可能導致核保審核較為不易。整體而言，高齡投保須付出的整體成本較高，呼籲國人應及早以較低成本，及早規劃退休財源以及醫療保障。

（本文由新光人壽總精算師林漢維提供，記者戴玉翔採訪整理）

保險 退休金

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