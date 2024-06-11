上網投保車體險 更便利
網路投保好便利。南山產物網路投保即日起推出乙式、丙式及丙式限額等三種方案的「車體險」與「汽車竊盜損失保險」線上自動核保服務，由系統直接串接關貿網路平台與監理站，自動檢核保車前一年的車險承保內容與車籍資料，節省人工審核等待時間，保戶只要三步驟，即可在線上快速完成投保。
南山產物表示，一般來說，民眾透過網路投保車體險時，線上提交資料後仍需等待人工審核，核保後才能確定是否需要勘車及繳費完成投保。南山產物網路投保透過系統自動串接關貿網路檢核保險，在線上即進行自動核保，直接確認可加保之車體險，即便是假日投保，保戶也無須耗時等待人工審核，提供保戶24小時線上即時車體險投保。
為了替保戶省去查看行照才能填寫車籍資料的不便性，南山產物網路投保也串接監理站系統，民眾只要填寫車主資料及車牌，就會自動顯示廠牌、引擎號碼、出廠年月、發照日期等車籍資料，不僅方便客戶輸入車籍資料，更確保資訊正確性。
看準網路投保商機，純網銀樂天商銀宣布與明台產險合作，打造一站式線上投保專區，提供消費者又快又好的「四大險種一指保」服務；提供該行客戶登入樂天銀行App保險專區，點選明台四大產險：汽車險、機車險、旅遊險及住火險，就能直接連結明台產物保險官網投保。
針對尚未持有樂天國際銀行帳戶的明台產物保險會員，樂天銀行也提供專屬新戶優惠活動，輸入指定推薦序號完成線上開戶，即享現金500元專屬優惠，活動至6月30日止。
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