分紅養老保單 趁年輕規劃

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
為協助年輕族群掌握「第二人生」主動權，近期壽險業紛紛透過分紅養老保單、變額萬能壽險，搶攻龐大的養老商機。 聯合報系資料照
為協助年輕族群掌握「第二人生」主動權，近期壽險業紛紛透過分紅養老保單、變額萬能壽險，搶攻龐大的養老商機。 聯合報系資料照

為協助年輕族群掌握「第二人生」主動權，近期壽險業紛紛透過分紅養老保單、變額萬能壽險，搶攻龐大的養老商機。

富邦人壽推出優富年年分紅養老保險，主打四大特色，讓年輕族群可以依自身預算，能在自選的退休年齡（55/60/65歲）起領取穩定生存保險金。台新人壽推出鑫鑽人生變額萬能壽險，透過高保障倍數的保單設計，滿足民眾在成家立業的人生階段，安心打拚更能照顧家人。

養老保單投保重點
養老保單投保重點

富邦人壽推出分紅保單新商品-富邦人壽優富年年分紅養老保險，具可自由組搭零件式附約、保費月繳優勢、月給付現金流及有機會享有保單紅利等四大特色，讓年輕族群依自身預算，每月只需撥出數千元，就能在自選的退休年齡（55/60/65歲）起領取穩定生存保險金。

富邦人壽優富年年分紅養老保險具備四大特色，一、零件式「附」約，自訂加值保障。二、「月」繳方式，降低繳費壓力。三、「月」給付生存保險金。四、「有」機會分享富邦人壽經營分紅保單績效。本商品紅利給付方式為購買增額繳清保險，即屆滿第二保單年度起有給付紅利後，保險金額會逐步提升，有機會透過參與富邦人壽經營分紅保單績效，而讓生存保險金之金額再提高。

壽險公會統計，國人投保壽險之平均死亡給付的金額尚不足以補償十個月的薪資，顯見國人身故保障額度的缺口仍然相當高。

台新人壽董事長蔡康表示，為強化國人保險保障，台新人壽近期推出期繳投資型壽險-鑫鑽人生變額萬能壽險，具有身故保障倍數較高、定期定額免除進場時點憂慮與降低投資成本、可附加不同類型附約等多項優勢，以協助民眾運用更多元的保險工具，滿足責任重大期間的保障需求。

台新人壽透過高保障倍數的保單設計，滿足民眾在成家立業的人生階段擁有適切的保障額度，安心打拚更能照顧家人；投保年齡為15足歲至64歲，提供包括身故保險金、完全失能保險金與祝壽保險金等不同的給付，適合身處人生責任重大期間的三明治族群加強保障之用。

保單 保險金 富邦人壽

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