國銀前4月大買股債6750億 居金融三業之冠

金管會公布最新的金融三業股債投資統計，其中全體國銀展現投資布局的旺盛企圖心，股債投資雙管齊下居金融三業之冠，除了4月大手筆加碼1585億債券，持債規模再攀9兆3273億的新高，今年以來債券、台股的加碼已是「連四買」，今年前四月的債券加碼累計5918億、股票加碼累計832億，整體股債大買6750億，在財務操作上繼續展現布局股債的旺盛企圖心。

銀行在投資布局的「雄心壯志」，也反映在今年以來不斷祭出的美元優存方案。銀行高層不諱言，有相當的部位，都是為了要儲備投資海外債券的糧草，尤其4月份美債殖利率飆高，使價格回檔，銀行也進場再補貨，以把固定息收給鎖住。

全體國銀在4月底的總持債規模為9兆3273億，相較於3月底的9兆1688億，單月再加碼1585億，是今年以來最大手筆的加碼幅度，已超越2月單月加碼1154億的手筆。對此國銀高層指出，最主要美債殖利率在四月大升，牽動公司債及金融債的價格下跌，跌幅超過5%，因此業者也趕進場再加碼；國銀高層也進而表示，現在的美元利率太高，企業不願意借，放款根本放不出去，所以更多的美元資金將轉而以債券操作來增加固定息收，且由於近來債市波動太大，因此都以放在AC部位為主。

不過也由於4月債市價格大跌，因此金管會的統計顯示，4月的國銀持債帳面損失，約在2133億，較3月的國銀持債帳面損失1645億再放大快500億，同時也是今年以來單月帳面損失最多，最主要仍和先前買進的「舊債」有關。銀行主管表示，今年以，來銀行已再調整在OCI和AC部位的配置比重，從4比6調整至3比7，鎖住固定利息收益的同時，也避免造成更多價損。

在股市投資方面，4月底國銀總共持有台股5438億元（以成本價計算），持股市值更達8996億，比起3月的8825億再增171億；倘若以加碼台股力道觀察，國銀今年4月加碼232億，雖略低於3月加碼259億，但仍為今年以來單月次高，合計今年前四月，國銀共台碼台股772億，不過若以市值成長來看，國銀4月加碼232億，但市值僅增加171億，遠低於3月市值增幅802億，也趕不上成本的增加，代表國銀4月在台股的評價利益略有折損，但以國銀目前的台股總市值扣除成本的5438億，仍有3558億的未實現獲利。

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