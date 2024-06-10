債市波動太大 券商大賣債券逾234億

台股破2萬之後不斷創史上新高紀錄，金管會公布最新統計也顯示，對股市敏銳度最高的證券業，對台股在4月仍繼續加碼台股11.84億，不過力道相較於今年首季已放緩，遠低於三月大舉加碼125.67億元，截至4月底止，全體券商自營部的持股水位為1493.88億元。

而在國內外債券的部分，券商在4月底分別持有國內債券1258.06億元、美債為主的海外債券1958.85億元，倘若和3月底的1402.62億、2049.15億相較，可說雙雙分別減碼144.56億、90.3億。統計顯示，券商在3月的國內外債券布局已趨向保守，在3月海外債券僅加碼約10億，台債僅增加1億多，而到了4月，最新統計顯示券商更是「轉買為賣」，最主要在於對聯準會降息時間的不確定性，以及債券市場波動太大，使券商寧可先撤出部分的資金，之後再逢低布局。

此外，值得注意的是，4月券商雖然對台股「連四買」，但相較於今年首季券商買台股626.74億，手筆為金融三業之冠，現在已被銀行「取而代之」，券商不論是對台股或是債券投資，布局動作已趨於保守。

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