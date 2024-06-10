債市波動太大 券商大賣債券逾234億
台股破2萬之後不斷創史上新高紀錄，金管會公布最新統計也顯示，對股市敏銳度最高的證券業，對台股在4月仍繼續加碼台股11.84億，不過力道相較於今年首季已放緩，遠低於三月大舉加碼125.67億元，截至4月底止，全體券商自營部的持股水位為1493.88億元。
而在國內外債券的部分，券商在4月底分別持有國內債券1258.06億元、美債為主的海外債券1958.85億元，倘若和3月底的1402.62億、2049.15億相較，可說雙雙分別減碼144.56億、90.3億。統計顯示，券商在3月的國內外債券布局已趨向保守，在3月海外債券僅加碼約10億，台債僅增加1億多，而到了4月，最新統計顯示券商更是「轉買為賣」，最主要在於對聯準會降息時間的不確定性，以及債券市場波動太大，使券商寧可先撤出部分的資金，之後再逢低布局。
此外，值得注意的是，4月券商雖然對台股「連四買」，但相較於今年首季券商買台股626.74億，手筆為金融三業之冠，現在已被銀行「取而代之」，券商不論是對台股或是債券投資，布局動作已趨於保守。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪用新青安「對賭」穩贏？專家：會輸在這一點
▪ 格局好又便宜130萬「西曬房」 他問該買嗎？多人曝優點力挺
▪ 寬限期後負擔重！他想入手老公寓 網曝重大影響勸退：無法解決
▪ 買「廚餘機」浪費錢又多此一舉？過來人列4優點：2類人的救星
▪ 第一槍！國揚建設：房市多頭走勢即將結束
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言