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14家金控前5月獲利逾2638億元 富邦金重奪3冠王

中央社／ 台北10日電

受惠資本利得及股息收入入袋，14家上市金控5月稅後淨利達新台幣526.49億元，年成長1.18倍，累計前5月稅後淨利達2638.44億元，年增94.5%。

就個別金控觀察，富邦金5月重返單月獲利、累計獲利、每股稅後獲利（EPS）3冠王寶座，國泰金則落居第2，今年累計至5月，14家上市金控中已有10家稅後賺破百億元。

富邦人壽、台北富邦銀行及富邦證券5月稅後淨利同步創歷年同期最強，其中富邦人壽受惠資本利得及利息收入，單月稅後狂賺113.5億元，推升富邦金5月稅後淨利達160.2億元，年增3.27倍，累計前5月稅後淨利達594.3億元，年增1.32倍，EPS達4.57元。

在主要子公司5月獲利動能全面創佳績下，富邦金5月稅後淨利達160.2億元，改寫史上同期新高，且睽違3個月重新奪回金控單月獲利、累計獲利及每股獲利三冠王寶座，累計前5月稅後淨利達594.3億元，已賺近2023年全年稅後淨利的9成。

國泰金5月稅後淨利78.8億元，前5月稅後淨利588.1億元、超越去年全年水準，累計EPS達4.07元。國泰金表示，今年以來各子公司核心業務動能強健，其中，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高。

國泰金進一步說明，子公司國壽5月稅後淨利41.8億元，累計稅後淨利393.2億元。5月單月獲利表現佳，主要反映資本利得及經常性收益貢獻，保險本業營運穩健，帶動整體財務表現。

中信金5月單月稅後盈餘為51.24億元，累計前5月合併稅後盈餘311.51億元，EPS為1.6元。中信金指出，與2023年同期相比，銀行業務因存放款基盤擴大及財富管理銷售動能成長，帶動整體稅後獲利較去年同期成長8%；保險業務部分，今年以來美元累積升值達5.5%，產生匯兌利益，加上資本利得較佳，稅後獲利較去年同期大幅增加。

5月新台幣兌美元升值1.22角，讓壽險業匯兌再承壓，但新光人壽受惠避險操作得宜，加上伺機實現資本利得，在亮眼投資績效挹注下，新壽單月稅後淨利達28.47億元，推升新光金5月稅後淨利達37.16億元，已連4個月獲利，累計前5月稅後淨利達102.09億元，揮別2023年虧損窘境，更晉升獲利百億俱樂部，EPS達0.66元。

永豐金5月自結稅後淨利19.28億元，累計前5月稅後淨利104.32億元，突破百億元且續創歷史同期新高，EPS為0.84元。永豐金說明，5月稅後淨利月增3.02億元，主因資本市場良好，證券子公司獲利較前月大幅成長，及認列所得稅利益1.8億元。

台新金5月稅後淨利達14億元，相比2023年同期略減0.71%，但累計前5月稅後淨利達81.1億元，年增10.04%，EPS達0.58元。子公司台新銀行、台新證券及台新人壽累計前5月稅後淨利均優於2023年同期，其中，台新銀行累計前5月稅後淨利達71.1億元，年增3.04%。

4大公股金控方面，兆豐金前5月稅後淨利169.23億元，年增約3.25%，EPS站上1.18元，續居公股龍頭以及整體上市金控第4名；第一金前5月稅後純益114.38億元、年成長6.96%；華南金前5月稅後賺95.07億元、年成長15.53%；合庫金前5月稅後淨利87.52億元、年增約14.33%。

國泰金 富邦金

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