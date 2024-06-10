富邦金前5月稅後淨利594.3億 EPS 4.57居金控獲利之冠

富邦金控今日公告前5月獲利，自結合併稅前淨利181.7億元、稅後淨利160.2億元，除了單月獲利創下歷年同期新高，累計今年前5月合併稅前淨利689.9億元、稅後淨利594.3億元，每股稅後盈餘(EPS)為4.57元，居全體金控獲利之冠。

此外，富邦金旗下三大子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券，單5月稅後淨利皆創下歷年同期新高，且台北富邦銀行及富邦證券累計前5月稅後淨利亦皆創下歷年同期新高。

其中，富邦人壽2024年5月稅後淨利為113.5億元，創歷年單5月獲利新高，累計稅後淨利為378.7億元，單5月及累計前5月獲利較去年同期分別成長726%及175%。富壽指出，本月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入。股市方面，5月份台股逢高持續實現資本利得，然國內外股票等投資價值仍較年初成長，致富邦人壽於5月底整體金融資產的其他權益仍維持為未實現利益。

富壽進而說明，債市方面，5月份公債利率處於震盪整理格局，已利用利率反彈機會，增加債券部位，提高未來整體經常性收益，並以同時兼顧流動性管理為目標。匯市方面，5月以來，外資回流台股，推動台幣升值，本月美元兌台幣貶值0.37%，單月則出現小幅匯損，後續將密切關注美國數據發展及外資動向，動態調整配置比例。

在保費收入方面，富邦人壽個體累計前5月初年度保費收入(First Year Premium) 466億，較去年同期成長20%，預估排名業界第一，總保費收入(Total Premium)1456億，較去年同期成長14%，預估排名業界第二；單5月初年度保費98億，較去年同期成長23%，成長動能主要來自傳統型商品，預估排名業界第一，總保費284億，較去年同期亦成長8%，預估排名業界第二。

此外，富邦人壽近年推動商品轉型，提升分期繳商品銷售業績，累計前5月初年度等價保費收入(FYPE)近216億，較去年同期成長35%，另個人健康及傷害險業績表現亮眼，累計前5月較去年同期成長37%，轉型成果顯著。5月底淨值比率高於10%，RBC超過300%。

台北富邦銀行5月稅後淨利25.3億元，為歷年5月新高，單月獲利較同期成長超過3成，累計前5月稅後淨利132.4億元，續創歷史新高，較同期成長26%，主要來自核心業務獲利動能穩健，存放款餘額雙位數成長，利息淨收益較同期成長13%，財富管理維持穩健銷售動能，信用卡客戶基盤擴大，帶動有效卡數及簽帳金額較同期大幅成長，手續費淨收益較同期成長48%。截至5月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1104%。

富邦產險5月稅後淨利5.4億元，累計稅後淨利21.4億元，5月整體簽單保費53.6億元，較去年同期成長17%，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務，帶動企業保險簽單保費較去年同期成長41%。累計前5月簽單保費收入280.6億元，年成長13%，簽單市佔率24.8%，續居市場龍頭。

富邦證券5月稅後淨利7.5億元，累計前5月稅後淨利38.7億元，較去年同期大幅成長60%，受惠今年台股價量齊揚，5月台股指數續創新高，累計日均值達5245億元，使證券經紀、財管及自營部位獲利皆較去年同期顯著成長，續創單5月及累計前5月稅後淨利歷年新高紀錄。

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