富邦金前五月稅後純益594億元、EPS 4.57元 子公司獲利創高

富邦金控（2881）10日公布，5月稅後純益160.2億元，單月獲利創下歷年同期新高；累計今年前五月稅後純益594.3億元，每股稅後純益（EPS）為4.57元。子公司富邦人壽、台北富邦銀行、富邦證券單5月稅後純益皆創歷年同期新高；同時，台北富邦銀行及富邦證券累計前五月稅後純益亦皆創下歷年同期新高。

其中，富邦人壽5月稅後純益為113.5億元，創歷年5月獲利新高，累計稅後純益為378.7億元，單5月及累計前五月獲利較去年同期分別成長726%及175%。本月主要投資收益來源為國內外股票及基金資本利得、利息收入。富邦人壽持續密切關注市場波動情況，並保持穩健的投資布局。股市方面，5月台股逢高持續實現資本利得，然國內外股票等投資之價值仍較年初成長，致富邦人壽於5月底整體金融資產之其他權益仍維持為未實現利益。

債市方面，5月份公債利率處於震盪整理格局，今年業已利用利率反彈機會，增加債券部位，提高未來整體經常性收益，並以同時兼顧流動性管理為目標。

匯市方面，5月以來，外資回流台股，推動台幣升值，本月美元兌台幣貶值0.37%，單月出現小幅匯損。後續將密切關注美國數據發展及外資動向，動態調整配置比例。富邦人壽個體累計前5月初年度保費收入(First Year Premium) 466億，較去年同期成長20%，預估排名業界第一，總保費收入(Total Premium)1,456億，較去年同期成長14%，預估排名業界第二；單5月初年度保費98億，較去年同期成長23%，成長動能主要來自傳統型商品，預估排名業界第一，總保費284億，較去年同期亦成長8%，預估排名業界第二；富邦人壽近年推動商品轉型，提升分期繳商品銷售業績，累計前5月初年度等價保費收入(FYPE)近216億，較去年同期成長35%，另個人健康及傷害險業績表現亮眼，累計前5月較去年同期成長37%，轉型成果顯著。5月底淨值比率高於10%，RBC超過300%，整體資本水準維持良好。

台北富邦銀行5月稅後純益25.3億元，為歷年5月新高，單月獲利較同期成長超過三成，累計前5月稅後純益132.4億元，續創歷史新高，較同期成長26%，主要來自核心業務獲利動能穩健，存放款餘額雙位數成長，利息淨收益較同期成長13%，財富管理維持穩健銷售動能，信用卡客戶基盤擴大，帶動有效卡數及簽帳金額較同期大幅成長，手續費淨收益較同期成長48%。截至5月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1104%，維持良好資產品質。

富邦產險5月稅後純益5.4億元，累計稅後純益21.4億元，主要來自優異的投資績效及穩健承保業務表現。業務表現方面，5月整體簽單保費53.6億元，較去年同期成長17%，其中工程險因公司積極參與綠能保險業務，帶動企業保險簽單保費較去年同期成長41%。累計前五月簽單保費收入280.6億元，年成長13%，簽單市佔率24.8%，續居市場龍頭。

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