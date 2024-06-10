國泰金前5月稅後淨利588億元 賺贏去年全年 EPS4.07元

國泰金控今日公告5月稅後淨利達78.8億元，累計今年前5月稅後淨利588.1億元，EPS達4.07元，皆已超越去年全年水準，包括國泰金控及子公司國泰人壽累計稅後淨利創歷史次高，國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後淨利皆創歷史新高。

國泰人壽5月稅後淨利41.8億元，累計稅後淨利393.2億元，單月獲利表現佳，主要反映資本利得及經常性收益貢獻；5月初年度保費(First Year Premium)及初年度等價保費(First Year Premium Equivalent)分別為77億元及39億元。健康及意外險商品銷售動能穩健成長，單月初年度保費較上月成長32%、較去年成長13%。

國壽指出，5月在美國就業及通膨數據低於預期之下，市場對Fed進一步升息之擔憂緩解，激勵股市走高，美債利率則明顯回落，國泰人壽掌握波段操作，伺機實現資本利得；另受外資回補、出口商拋匯需求提升等影響，台幣兌美元單月升值0.4%，避險成本壓力仍存，惟在經常性收益持續挹注下，整體獲利表現維持亮眼。在資本方面，5月淨值比逾8%，RBC亦高於300%。

國泰世華銀行5月稅後淨利33.0億元，累計稅後淨利167.7億元，年成長13%。受惠CBC升息及放款動能強健，加上今年以來把握利率高檔，持續布建外幣有價證券，累計淨利息收入呈雙位數成長；受惠財管各項商品銷量提升、信用卡海外簽帳金額增加，累計淨手續費收入表現亮眼。主力信用卡產品CUBE卡新戶增加，累計流通卡數約逾600萬張，動卡率亦表現良好。截至5月底逾放比率為0.12%，備抵呆帳覆蓋率為1403%。

國泰證券5月稅後淨利5.8億元，累計稅後淨利17.5億元，創下同期獲利歷史新高，主要因國內景氣復甦，台股成長動能穩健。截至5月底國泰證券台股累計經紀市佔率達4.03%、台股定期定額累計投資金額突破230億元，雙雙創下同期歷史新高。

國泰投信5月稅後淨利1.9億元，累計稅後淨利9.6億元，年成長43%，總管理資產規模達新台幣1.85兆元。國泰投信也指出，國泰永續高股息ETF(00878)，5月進行除息並順利填息，目前受益人數突破128萬人、規模逾2844億元，債券市場殖利率也擺脫持續彈升趨勢，國泰20年美債(00687B)及國泰投資級公司債(00725B)同為法人進場加碼標的，逐步推升該二檔基金規模突破1500億元及1000億元。

國泰產險5月稅後淨利0.3億元，累計稅後淨利10.0億元，單月獲利雖受0403花蓮地震提存賠款準備影響，累計獲利仍創同期新高。業務端秉持「質量並重」理念，除維持現有業務動能更聚焦新興市場，5月簽單保費33.5億元，累計簽單保費達149.3億元，維持雙位數成長達19%。

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