關注聯準會最新利率預估 AI 題材不滅、逢低布局美股較為有利

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森‧柯堤斯表示，在營收和獲利成長改善的背景下，我們在當前財報季看到了「更多企業在2022年和2023年大部分時間縮減支出後，已準備好重新投入數位轉型(DT)支出」的跡象。各行各業的許多公司現正積極嘗試生成式AI，尋找部署該技術的方法以提高生產力或創造新的營收來源，我們期待這項實驗將在未來幾年演變成新的AI應用，並為IT需求帶來「雪球效應」，尤其是，我們可望看到半導體、科技基礎設施、應用軟體、網路服務等領域持續成長的機會。

富蘭克林證券投顧表示，隨近日數據顯示就業市場降溫、通膨壓力未進一步抬升，市場的降息預估呈相對樂觀，芝商所FedWatch數據顯示，預計首次降息時間在9月，接著於12月再次降息，然而，近期的FOMC會議紀錄與聯準會官員們的談話大致體現了「2024年來通膨放緩進展不如預期，未能使他們對實現2%通膨目標更有信心」的觀點，持續重申應保持耐心且不急於降息，而6/11-12將再次召開FOMC會議並公布最新經濟預估摘要與利率點陣圖，若官員們將年內降息次數從3次下修至2次甚至1次，並且下修2025年降息次數，則此一鷹派訊息將代表高利率環境可能持續更長時間，進而加劇市場震盪。

富蘭克林證券投顧表示，NVIDIA執行長黃仁勳在6/2重申下一次工業革命已經展開，企業與國家正與NVIDIA合作，將斥資上兆美元把傳統資料中心改造成「AI工廠」，從伺服器、網路、基礎設施製造商再到軟體商，整個產業上下游都在為AI驅動的創新做準備，長遠來看，隨AI應用範圍愈來愈廣泛，需求可望保持強勁，與其相關的晶片設計與製造、半導體設備與材料、伺服器、高頻寬記憶體(HBM)、電力等建置AI基礎設施階段所需的各種元素將是初期最大受惠者，而能順利將AI應用於產品、軟體、服務並創造新營收和成長動能來源的公司也將受惠。

根據Factset數據，2024年在史坦普500指數各類股中，仍以最具AI題材的通訊服務、科技等類股的企業獲利成長動能最強，均可望成長超過18%，優於整體史坦普500指數的11.3%，故而美股短線上出現回檔修正並非壞事，反而提供了投資人逢低進場或定期定額介入的機會。

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