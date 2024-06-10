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中部休閒宅新熱門之地 鹿谷房價站穩3字頭

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
溪頭自然園區風景實拍照。圖／久樘開發提供
溪頭自然園區風景實拍照。圖／久樘開發提供

市調指出，中部地區近年掀起景區置產熱潮，其中又以南投鹿谷最熱門，實價資料，光是今年前5月，鹿谷預售屋就揭露37筆，其中34筆單價在每坪30萬以元以上，最高達37.5萬元，相較4年前，一坪上漲近10萬，漲幅達38%。

元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴分析，大通膨時代，不少人會選擇購置不動產來讓資產保值，而台灣面臨老年化的大環境下，郊區有景觀、環境樂活的「休閒渡假宅」、「退休宅」，便逐漸成為迎合市場需求的利基產品。

其中鹿谷擁有溪頭風景區，近年區域房市雖然推案不多，但是房價卻是穩定向上，主要是原本房價就處於低基期，總價也相對南投精華區塊更具優勢，加上景觀、生活品質佳，後勢房價就具有一定的發展潛力。

根據元宏不動產加值服務平台彙整實價登錄資訊，鹿谷鄉推案市場快速發展，2021年成交均價每坪僅22.6萬元，今年已來到每坪31.3萬元，4年間漲幅多達38%。

不僅如此，實價顯示，鹿谷今年1月至5月，預售個案交易就達37筆，單價多在一坪30萬以上，共34筆，單價超過35萬元的更有10筆之多，站穩3字頭。

目前區內指標個案分別為「自在溪頭二期」，以及今年農曆年前進場的久樘開發「杉也先生」，分別穩坐區內最高成交單價前兩名，「自在溪頭二期」以每坪37.5萬元創下區內新高，久樘「杉也先生」的每坪37.4萬元緊追在後。

久樘開發董事長陳梓旺表示，會在鹿谷推案，主要是看到很多人為求養生，會到杉林溪運動爬山，呼吸芬多精，因此在當地和雅村整合了近千坪土地，推出22至27坪大套房、1＋1房、雙套房度假置產型產品。

他表示，個案今年推出後銷售很不錯，有一位客戶買了一間後，帶一起爬山的朋友來看房子，朋友一次就買了三間。

久樘開發銷售部總經理黃照旺指出，中部地區很多接近退休年齡的高資產壯世代族群，會維持一周到溪頭3-4次踏青，隨著76、78號東西向快速道路開通，交通往來便捷，使得當地逐漸成為中南部民眾購置休閒度假宅熱門之地。

他表示，由於中部營建成本已經來到每坪約20萬元以上的水平，在非都市區域施工則使成本進一步拉高，讓3字頭逐漸成為鹿谷鄉預售新案的定錨價。

圖／久樘開發提供
圖／久樘開發提供
近來不少人會選擇風景秀麗、自然環境圍繞的地區購買休閒度假宅。圖／久樘開發提供
近來不少人會選擇風景秀麗、自然環境圍繞的地區購買休閒度假宅。圖／久樘開發提供
南投鹿谷新案房價變化。資料來源／元宏不動資訊平台
南投鹿谷新案房價變化。資料來源／元宏不動資訊平台

房價 溪頭

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