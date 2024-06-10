刷一銀卡夏季低碳綠旅行 最高享8500元回饋

第一銀行長期深耕ESG（環境、社會、公司治理）及落實環境保護，串聯友善環境之商家，提供多元的永續消費優惠與國內、外綠色旅行，推出「Fun鬆趣旅遊」刷卡好康，購買機票、旅行社行程或是入住飯店，最高享8,500元回饋，輕鬆為夏天預約低碳綠旅行。

隨著暑假旅遊旺季即將到來，第一銀行與多家旅行社共同打造綠色旅遊，與可樂旅遊合作「綠遊台灣森度探索」主打各種低碳行程、高鐵假期享95折優惠價，「親子Fun暑假」至日本旅遊刷一銀卡單筆訂單最高省4,000元；雄獅旅行社（2731）刷一銀卡搭乘「藍皮解憂號」及「鳴日號」，單筆滿額最高1,000元回饋；Klook、太平洋、易飛網等皆有推出專屬優惠，邀請卡友享受綠旅行。

第一銀行綠色信用卡將環保概念延伸至刷卡優惠，提供低碳飲食、大眾交通運輸、節能共享汽機車等綠色通路享最高5％刷卡金回饋；至Gogoro、光陽iONEX及宏佳騰購買電動車，除可享分期零利率外，再享最高1,000元刷卡金。為讓卡友了解每筆消費碳排放量，第一銀行與萬事達卡國際組織合作「消費碳足跡查詢」服務，於iLEO APP 開啟可獲得粉獅幣，讓卡友消費時聰明減碳。

第一銀行綠色信用卡不僅提供低碳消費優惠，更追蹤供應商從卡片製造、運輸、使用到回收的每個環節，讓每張卡約減少18％碳排量，是一張達成「碳足跡標籤」、「減碳認證」及「碳中和宣告」友善地球的信用卡；新戶數位申辦享最高750元刷卡金，若申請附加一卡通功能，再享一卡通自動加值10％回饋。

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