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央行13日理監事會 學者估不升息、推第6波房市管制

中央社／ 台北10日電
由於房市價量齊漲，央行可能端出第6波房市管制，調降第2戶房貸成數、或購地貸款成數，以及豪宅門檻調整，都是可用工具。房市示意／聯合報系資料照片
由於房市價量齊漲，央行可能端出第6波房市管制，調降第2戶房貸成數、或購地貸款成數，以及豪宅門檻調整，都是可用工具。房市示意／聯合報系資料照片

中央銀行第2季理監事會13日登場，有別於3月意外升息半碼，學者認為，隨國內通膨趨緩、各國貨幣政策轉向寬鬆，這次不升息可能性較大；同時，由於房市價量齊漲，央行可能端出第6波房市管制，調降第2戶房貸成數、或購地貸款成數，以及豪宅門檻調整，都是可用工具。

今年3月央行因應漲電價恐推升通膨預期，決議升息半碼（0.125個百分點），出乎市場意料，重貼現率升抵2%。

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道指出，央行6月「不升的理由比升的理由還強烈」，通膨如果沒有繼續往上跑，升息沒有太大必要性。他也說，央行總裁楊金龍先前已經表態，消費者物價指數（CPI）年增率2%不一定算是警戒線。

吳孟道進一步表示，現階段台灣的利率已是15年來新高，屬於相對高的水準，也有實際發揮作用、比如讓通膨預期逐漸消散；除物價考量，另一關鍵點在於國際趨勢，近日加拿大、歐洲央行宣布降息，美國今年應也會調降利率，在此之下，台灣「不升不降」也會有緊縮效果。

針對央行有無可能透過升息讓房市降溫，吳孟道指出，如果升息，絕對不會是因為房市的考量。他表示，楊金龍曾說過，央行若升息，主要是對付通膨，不是用來對付房價。

台經院產經資料庫總監暨研究員劉佩真表示，今年到目前為止，房市呈現「價量齊漲」格局，據統計，1至5月六都建物買賣移轉棟數年增率達30%，比較麻煩之處在於價格走揚，尤其近來有關半導體、AI產業進駐消息，確實帶動相關區域未來的房市發展，引發市場感受到「房價比較過熱」。

劉佩真進一步指出，第1季土地市場交易也相當熱絡，年成長幅度呈翻倍，這反映建商信心逐漸回來了，比較積極購地。

國內房市進入多頭市場之際，劉佩真認為，央行13日理監事會不排除「會有一些動作」，若要實施第6波信用管制，央行除可調降房貸成數，比如第2戶購屋貸款成數，也包含再壓低購地貸款成數，即供需兩端均有工具可運用；此外，豪宅門檻調整與否，也是這次理監事會議可關注的議題。

央行自2020年12月以來，已5度調整選擇性信用管制措施，有助銀行控管不動產授信風險，避免信用資源過度流向不動產市場。

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