機器人理財規模 增幅大減

股市太好，對機器人理財不見得是好事。金管會公布最新機器人理財統計，今年前四月的規模成長率為近三年來最低，幾乎「腰斬」，銀行主管說，國內外股市今年以來大好，很多客戶直接獲利了結，甚至到了先前由模組設定的「停利點」就自動獲利了結，導致機器人理財的資產規模成長力道大減。

金管會指出，今年前四月機器人理財的規模較去年同期成長十七點三三億元、成長率百分之廿四點八七，相較於一一一年、一一二年同期的成長率分別為百分之四十七點五三、百分之四十二點九，今年數字接近「腰斬」；目前為止，機器人理財業者十八家、規模八十七點○一億元。

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