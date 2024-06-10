聽新聞
test
0:00 / 0:00

機器人理財規模 增幅大減

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

股市太好，對機器人理財不見得是好事。金管會公布最新機器人理財統計，今年前四月的規模成長率為近三年來最低，幾乎「腰斬」，銀行主管說，國內外股市今年以來大好，很多客戶直接獲利了結，甚至到了先前由模組設定的「停利點」就自動獲利了結，導致機器人理財的資產規模成長力道大減。

金管會指出，今年前四月機器人理財的規模較去年同期成長十七點三三億元、成長率百分之廿四點八七，相較於一一一年、一一二年同期的成長率分別為百分之四十七點五三、百分之四十二點九，今年數字接近「腰斬」；目前為止，機器人理財業者十八家、規模八十七點○一億元。

主管 成長率 理財

延伸閱讀

股市太好飽賺了結 機器人理財規模成長幾乎快「腰斬」

金管會今年前五月開罰9890萬元 銀行局罰最重逾4成

金管會法規助攻 保險業異業合作百花齊放

金管會：銀行未全面拒絕業者

相關新聞

機器人理財規模 增幅大減

股市太好，對機器人理財不見得是好事。金管會公布最新機器人理財統計，今年前四月的規模成長率為近三年來最低，幾乎「腰斬」，銀...

金融罰鍰增速趨緩 前五月逾9,890萬元 銀行業仍是最大苦主

據金管會最新統計，2024年前五月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等三大業者總罰鍰金額9,890.5萬元，年增3...

凱基、三商壽發債 利率浮現

壽險發債籌資熱。市場最新消息指出，近期包括三商美邦人壽、凱基人壽等均在市場上詢價，其中，凱基人壽擬以10年期利率3.75...

壽險業海外設特殊目的公司 正夯

壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS 2.0，金管會開放壽險業可在海外成立特殊目的公司（SPV），以發行海外債...

機器人理財規模 今年衝百億

據金管會截至今年4月底統計，共18家投顧或銀行開辦機器人理財業務，累計資產管理規模達87億元、年增25%，市場認為，金管...

美元保單宣告利率 最高上調至4.05％

美國降息時間點延後，加上利變型壽險4月僅賣出198億元，較去年同期219億元，年減9.6％，多家壽險紛紛調高宣告利率替利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。