央行房市信用管制兵推 最新版本入列

央行在本周四的理監事會議，究竟會祭出何種打房措施？知情人士透露，央行正密集沙盤推演三種可能版本，除了先前已有傳出的把豪宅價格下修與財政部一致來緊縮豪宅貸款，還有把受限區，亦即六大直轄市加上新竹縣市等七大都會區的「二房」成數再由7成降為6成之外，第三種版本，就是把「二房」成數最高只能以7成為限的作法，從七大都會區進而擴大到全國，換言之，像是基隆、雲嘉、彰化、屏東、南投、宜蘭等全國各縣市全部一體適用，但這種作法，「換屋族」將受傷更重。

至於央行此次會採取何種管制措施？銀行主管則認為，倘若以出手力道來看，當然是直接把所有的「二房」成數，從現有的7成成數再下調，或是把實施範圍，從七大都會區擴大到全國，力道最大，但屆時恐將打到更多換屋族，使得只是想要換屋，根本沒有想要炒房的這些人被流彈波及，因為最主要問題，在於「頭期款」不足（因為銀行可取得貸款成數下降，等於自備款要增加），而該頭期款完全不能用信貸或現有不動產增貸的方式來籌資。

而央行若採取更嚴格認定豪宅的標準，亦即，將台北市、新北市、其他地區分別為7000萬、6000萬、4000萬的標準，調整至財政部的豪宅交易課稅門檻一致，亦即，台北市從7000萬降至6000萬，新北市從6000萬降至4000萬、桃園、新竹、台南、高雄等地從4000萬降至3000萬，不僅將使央行、財政部在政策上對於豪宅的認定標準一致，而且從緊縮豪宅貸款出手，一般小資族不論是首購，或是換屋，比較不會買到這麼高的價格，亦即對非投資客的購屋族衝擊有限。

也有行庫主管私下直言：「打房再怎麼打都無效！」尤其現在的通膨，明年課碳稅已拉高國人對房價越來越高的預期：「金價都已漲翻天，同樣具有保值性的房價怎會不漲？」這位主管舉例，很多人質疑蛋白區的房價也跟著上來，但是首購族買得起的絕大部分都僅只是蛋白區，甚至蛋殼區的房子，因為「蛋黃」根本買不起，所以說這一波買盤是由剛性需求的力道推升，並沒有錯，真正要管的其實是建商趁機炒作的行銷話術。

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