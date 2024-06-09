首購族注意 行庫將對新青安人頭戶、包租公亂象出拳

近期房市是否過熱的話題受高度矚目，除了央行是否採取第六波房市管制措施，連助陣首購族買房的「新青安」也被盯上，而據政府相關部會沙盤推演新青安政策的最新結果，基於為首購族降低買房財務壓力，包括利息補貼在內的措施不會喊停，但八大行庫對於人頭戶、包租公等外界質疑的亂象，會出手防堵，財政部將召八大行庫研議防弊措施，目前已知至少將採取兩大策略。

這兩大策略，一是注意房屋過戶之後的房屋和土地的謄本，是否有「產權不得移轉」的註記，另一個則是在一定期間之後，向房貸戶索取年度所得稅課資料，檢視是否有租金收入。

大型行庫主管指出，通常若是人頭戶，真正的金主會要求人頭必須在謄本上作出上述註記，或是不得設定次順位抵押等要求，以防止人頭另行拿去變賣；至於首購族透過新青安買房之後，自己不住卻轉租他人，行庫主管認為，可從年度所得報稅資料看出，因為現在承租戶可申請對租金收入的補貼，因此，是否有出租事實，一定勾稽得到，至少目前可先朝這二大面向來下手。

除此之外，對於外界多所質疑的貸款年紀問題，據指出，各大行庫普遍都有所謂的「75法則 ，亦即，「年紀加上借款年限不得超過75」的內規，例如，若借款人年紀50歲，則雖然新青安最長可借款40年，但該借款人最長就只能借款25年，只不過這道「75法則」現在執行標準鬆緊不一，但未來在各界關注之下，很有可能就從嚴執行。

而若以各大行庫目前承作新青安的年齡統計來看，其中，30至40歲占比最多，大部份落在45%至50%區間，另外，18至29歲的則居第二大，落在25%上下，再來40至49歲的比重也大約在20%左右，50歲以上的大約占比5%左右而已，倘若未來要落實「75法則」，45歲來借款，最長年限就是30年，而不能40年。

新青安之所以不會喊停，相關官員指出，這項政策原本就為了要幫首購族減壓買房壓力，所以也提供利息補貼，基於政策的延續性，更何況當初這個政策的推出獲得朝野一致支持。公股金融圈人士也認為，現在高房價的問題之所以讓人議論，也是著眼於年輕人買房越來越困難，這也是外界要政府出來打房的原因，如果說還要去停掉為了首購族量身訂作的新青安，恐將引起更大的民怨及反彈。

新青安目前占整個公股行庫的新作房貸業務量大約四成，但是由於新青安只有八大公股行庫可以做，絕大多數的民營銀行都不能乘作，所以佔整個房貸新作業務量不到一成，相關官員表示，新青安是協助年輕人有能力可以買房，而且基於協助首購族成家的政策一致性，暫時不會取消利率補貼，但是會召八大行庫研議如何能夠避免被有心人拿來做人頭戶買房，或是其他在執行上面不合規的問題。

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