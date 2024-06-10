美元保單宣告利率 最高上調至4.05％

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
美元。 路透
美元。 路透

美國降息時間點延後，加上利變型壽險4月僅賣出198億元，較去年同期219億元，年減9.6％，多家壽險紛紛調高宣告利率替利變型保單銷售加馬力，如今市面上已有八家壽險將美元利變壽險最高宣告利率拉高至4.05％，同時推出新利變保單搶市。

6月多家壽險調高美元保單宣告利率，其中最受矚目的正是壽險龍頭國泰人壽全面調升美元商品宣告利率，現售商品調升10至15個基本點，調升後最高利率拉高至4.05%，且停售商品亦同步調升，公平對待每一位客戶；台新人壽6月調高美元保單宣告利率，現售及停售商品共29張、其中現售商品調整16張，最大調幅為5個基本點，調整後最高利率為4.05%；元大人壽6月跟進調升宣告利率，調整幅度約5至10個基本點，調整後，美元宣告利率最高亦為4.05%。

壽險最高宣告利率調整
壽險最高宣告利率調整

宣告利率調升後，共有八家壽險公司，包含全球、遠雄人壽（5859）、凱基人壽、第一金人壽、台壽、國壽、台新人壽及元大人壽，美元保單宣告利率最高水準均達4.05%、為市場上最高水準，至於之後是否會有壽險更進一步調升宣告利率，也值得關注。

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