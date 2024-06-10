利變商品新增給付 同步導入外溢機制

壽險保單推陳出新，因應商品結構轉型，壽險業近期推出的利變險也新增給付項目，如癌症、長照等給付，同時，加入外溢機制，讓保險從事後理賠轉向事前預防，而保戶資產配置也能更靈活，不失為退休規劃的好選擇。

國泰人壽推出新一代美元利變型保單，是業界首創具癌症新型療法提前給付之利變型商品，其具有高倍數身故保障，且身故保險金可選擇「類信託」方式分期給付，用以照顧家人。另於繳費期間如罹患癌症並接受癌症標靶治療等特定五項癌症新型療法，可提前領取高額保險金以支付昂貴的治療費用，協助民眾做好身故資產傳承規劃，同時儲備癌後先進醫療帳戶，一張保單享多重保障。

同時，國泰人壽指出，該保單也結合外溢機制，參加「FitBack健康吧」健康計畫的保戶可額外享有最高1%的保險費折減，加計轉帳及高保額折減，最高可享有4%保險費折減。

富邦人壽則推出全台首張利變型捐血外溢保單，以健康管理保費折扣、捐血助人做公益、多元保障放大資產來回饋保戶，自去年7月起於台北富邦銀行通路買氣熱絡，尤其深受女性、中高齡族群，具有醫療背景且有定期做健檢之保戶青睞。

富邦人壽表示，投保捐血外溢保單，每年於指定期間提供捐血、檢驗或健檢報告，只要符合條款約定標準，享次一保單年度保費健康折扣。且該保單涵蓋六大保障包括壽險保障終身。

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