壽險業海外設特殊目的公司 正夯

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導

壽險業將於2026年接軌IFRS 17與ICS 2.0，金管會開放壽險業可在海外成立特殊目的公司（SPV），以發行海外債券籌資，目前包括國泰人壽、南山人壽的董事會均已決議，擬在新加坡設立100%持有的SPV。

國壽在今年3月6日通過擬於新加坡設立100%持有的SPV、搶下頭香，接著在5月15日董事會通過，擬透過國外SPV再發行300億元次債，預計今年內完成。

國壽過去也曾為投資英國倫敦的海外不動產設立過SPV。不過依金管會規定，即使壽險公司投資海外不動產曾設立SPV，但因目的性不同，須重新設立以發債為目的的SPV。

南山人壽在5月30日董事會決議，通過擬在新加坡設立100%持有的SPV，額定資本額2,000萬美元，設立後將以發行具資本性質美元債並以所取得資金進行投資為目的。

同為大型壽險的新光人壽先前表示，內部正在評估設立SPV海外發債，待提董事會通過後將對外公告。新壽認為，目前國外市場狀況不太理想，利率維持在高檔，預料新壽今年應不會去海外設SPV，但會跟著法規來行動，預計最快明年推動。

有別於國泰人壽、南山人壽與新光人壽，富邦金控總經理韓蔚廷先前透露，富邦人壽已公告發行次債250億元，目前沒有進一步的增資計畫，暫時也未考慮在海外成立SPV籌資。

倫敦 新加坡 英國

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