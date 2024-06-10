凱基、三商壽發債 利率浮現

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
壽險今年來發債額度
壽險今年來發債額度

壽險發債籌資熱。市場最新消息指出，近期包括三商美邦人壽（2867）、凱基人壽等均在市場上詢價，其中，凱基人壽擬以10年期利率3.75%、15年期利率3.88%發行新台幣次順位債，三商美邦人壽則是在有擔保行「掛保證」前提下，擬以3.75%利率發行新台幣10年期次債。

為協助保險業2026年順利接軌ICS 2.0，金管會鬆綁保險業可發行10年期以上長期次順位公司債籌資，今年以來，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、凱基人壽、三商美邦人壽等六大壽險合計通過1,580億元的發債額度，創下歷史新高紀錄。

壽險龍頭國泰人壽今年已發行500億元的次債，其中，新台幣10年債發行利率3.7%，金額為323.5億元；新台幣15年債發行利率3.85%，金額116.5億元；10年期美元債券利率5.8%，金額為1.87億美元；合計發行500億元的次債。國壽也是六家壽險裡，唯一一家發行美元次順位債的業者。

富邦人壽10年期的次債利率同樣是3.7%，發行金額為148.8億元；15年債利率3.85%，金額為101.2億元，合計發行250億元。

南山人壽發行10年期次債利率為3.75%，15年債利率為3.88%，合計發債金額為300億元。

券商主管透露，為順利發債籌資，新光人壽找來臺灣企銀、農業金庫、台中商銀與安泰銀行（2849）四家銀行保證，發行10年期次債，利率為3.5%，目前發行金額約55億元。

此外，三商美邦人壽擬以利率3.75%發行有擔保次債，目前正在洽詢擔保行。

債券商主管指出，著眼ICS 2.0的接軌需求，近兩年來壽險公司大舉發債籌資，截至目前為止，今年壽險業次債發行規模高達1,580億元、締造新高紀錄，同時也超越去年全年的1,110億元。

回顧近十年以來，壽險業發債突破千億元的紀錄僅有三次，除了今年與去年以外，2016年也曾發債1,040億元。

主管 券商 台幣

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