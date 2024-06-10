金融罰鍰增速趨緩 前五月逾9,890萬元 銀行業仍是最大苦主

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
據金管會最新統計，2024年前五月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等三大業者總罰鍰金額9,890.5萬元，年增39%，其中銀行業占約四成續居最大苦主，惟整體裁罰增速已趨緩。 聯合報系資料照片
據金管會最新統計，2024年前五月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等三大業者總罰鍰金額9,890.5萬元，年增39%，其中銀行業占約四成續居最大苦主，惟整體裁罰增速已趨緩。 聯合報系資料照片

據金管會最新統計，2024年前五月銀行、證券投信期貨（含上市櫃公司）、保險等三大業者總罰鍰金額9,890.5萬元，年增39%，其中銀行業占約四成續居最大苦主，惟整體裁罰增速已趨緩。

以2024年金管會行政罰鍰預算數2億7,468萬元來看，今年前五月目標達成率約36%，低於前五月應達成41%，增速已明顯放緩，若後續沒有大張罰單，2024年裁罰目標料將難達陣。

金管會近五年罰鍰收入概況
金管會近五年罰鍰收入概況

日前金管會新任副主委陳彥良參加富邦永續大未來論壇時說，金管會身為監理機關，將採監理與發展並進，「不再想單單金檢說你錯了，一個棍子就下來」，政府有責任協助金融業有更好發展，往世界走。

據金融業者私下透露，近日金管會例行金檢時，已與過去「大不同」，是否影響日後的行政處分力道，成市場關注焦點。

據資料顯示，從2019年爆出數十件理專A錢案，隨後2020年、2021年連三年罰鍰都超標，2022年開始驟減，2023年更進一步走低，全年罰鍰額僅剩2.54億元，一旦2024年再降，將下探近六年新低。

金管會公布金融三業和上市櫃公司裁罰狀況。其中證券期貨投信加計上市櫃罰鍰達3,068億元，占比攀升到31%，銀行業占比則較首季的51%過半已開始下滑，保險業僅占29%最低。

證期局主秘尚光琪說，今年前五月證券期貨投信被開出25件罰單，挨罰1,314萬元，件數與金額年增都逾一成，主因是投信投顧業罰單大增。據統計，投信投顧業被開出五張罰單、372萬罰鍰，年增2.65倍，罰鍰額最高的前兩大也都是投信顧業者。

上市櫃公司、公發公司、內部人股權交易及會計師等共裁罰75件，1,754萬元、年減8%，主因是去年有上市櫃公司被連續裁罰加重處分所致。

銀行業前五月則被開出九件罰單，挨罰3,962.5萬元，較去年同期達11件、1,079.5萬元罰鍰，呈現件數減少，但罰鍰卻大增2.67倍的狀況。

銀行局主秘侯立洋說，件數少但金額增，主因是去年都是小金額的裁罰案，金額低但件數多，今年裁罰最高的前三大銀行，是因違反內稽內控起罰點較高，導致件數減少，罰鍰卻大增。

保險業前五月被開了11張、挨罰2,869萬元，件數年減七成，但罰鍰額卻僅年減4%，保險局副局長蔡火炎說，因前兩大罰鍰較大，推升整體罰鍰額。光前三大（有兩家並列第三大）罰鍰額就達2,100萬元占了七成。

保險 投信 罰單

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