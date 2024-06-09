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利多政策助攻！機器人理財規模 今年挑戰百億元大關

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

據金管會截至今年4月底統計，共18家投顧或銀行開辦機器人理財業務，累計資產管理規模達87億元、年增25%，市場認為，金管會在3月初鬆綁機器人理財「自動再平衡交易」的政策利多加持下，估今年機器人理財規模可望衝破百億元大關。

金管會是3月6日發布函令，鬆綁投顧提供機器人理財「自動再平衡」交易時，只要投顧、券商和客戶簽妥三方契約，投顧即可替客戶做投資部位的再平衡，提升客戶交易效率。

投信顧業者認為，此政策利多大幅提升了投資人更多元、客製化的投資組合選擇，投資人與業者同享利多，更進一步擴大機器人理財規模。

金管會是在2017年6月開放機器人理財服務，從2018年到2021年這四年都有8成、甚至翻倍的高成長榮景，2022年~2023年成長趨緩，2023年成長動能降到24%。

永豐金證和阿爾發投顧向金管會反映，投顧提供機器人理財（Robo-Advisor）投資境內外ETF等，需透過券商下單，但當投顧要執行投資部位的再平衡時，投顧和券商就得再次取得客戶同意才能進行，程序繁瑣也降低客戶交易效率。

為解決此痛點，讓客戶免再跑一趟券商簽約，可一站式完成交易，金管會修法並在今年3月6日發函鬆綁。

此政策利多效益顯現，2024年4月底止，共18家業者開辦機器人理財業務，較2023年底多了兩家，整體管理資產規模也攀升到87億元、年增25%，市場樂觀預期，若以此成長速度，2024年全年機器人理財規模有機會挑戰百億元大關。

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