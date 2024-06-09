超高齡社會將至 利變型保單助穩定退休生活

台灣即將邁向超高齡社會，少子化加上國人平均餘命逐年增長，未來年輕人承擔高齡長輩照護的壓力將更為沉重。基於對子女的愛，許多高齡長輩不想讓自己成為子女的困擾，但老時除了生活基本支出，高齡醫療、照護皆須花費，因此在經濟面必須充分準備。透過儲蓄、投資加深口袋的深度之外，宏泰人壽建議年輕時可預先透過保險規劃，作為未來高齡生活的保障；在預算允許的情況下，可投保切合高齡退休需求的保單，藉由保險保障讓未來生活品質更為穩定。

宏泰人壽表示，許多人以投保利率變動型終身保險做為退休規劃的一部分，利變型壽險保單提供壽險保障，保障可靈活反應市場利率而增值，而利變型壽險保單也進一步結合還本功能，讓保戶多一項選擇。以「宏泰人壽享利年年利率變動型還本終身保險（ITS）」為例，即是利率變動型壽險保單包含還本機制，自第二保單年度起，每年可領取「生存保險金」至終身，當符合宣告利率高於預定利率的條件時，亦有增值回饋分享金。

以50歲男性投保兩年期ITS進行試算，基本保險金額為80萬元，表定年繳保費為593,040元，在轉帳扣繳及高保額享有保費折減後，實繳年繳保費為581,179元。假設爾後宣告利率皆維持2.4%不變，投保時增值回饋分享金給付選擇增額繳清保險金額，自第七保單年度起，增值回饋分享金選擇現金給付，每年可領定額生存保險金5,600元及現金給付16,011元，現金給付逐年遞增。

宏泰人壽表示，具備還本功能的利變型壽險保單能夠在到達保單所設定的時間後，例如第一個保單年度或是第二個保單年度之後，終身每年領取生存保險金，相對於退休後無工作收入的情況下，將是非常穩定的經濟來源。而ITS在原本壽險部分，亦有身故保險金，可選擇5至20年分期定期給付，無須繁瑣的信託流程。年屆高齡時照顧自己，身後遺愛家人，讓整體人生規劃更完善。

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