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股市太好飽賺了結 機器人理財規模成長幾乎快「腰斬」

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會公布最新的機器人理財統計。本報資料照片
金管會公布最新的機器人理財統計。本報資料照片

股市太好對機器人理財不見得是好事。根據金管會所發布的最新機器人理財統計，可看出今年前四月的規模成長率為近三年來最低，幾乎快「腰斬」，之所以如此，銀行主管透露，關鍵在於國內外股市今年以來都太好，因此不但很多客戶直接獲利了結，甚至到了先前由模組設定的「停利點」，就自動獲利了結，使機器人理財的資產規模成長力道大減。

機器人理財都是客戶開立數位帳戶之後，直接透過AI建議的投資模組進行投資，通常有所謂的「再平衡」機制，亦即，每一季都會根據最新的市場狀況，重新調節股債配置，或是不同債券、股票的配置，另外，倘若到停利點時，有些模組設定就會讓投資人自動獲利了結。

金管會最新統計顯示，機器人理財仍以國銀囊括過半的市占率，其中，前三大銀行分別為國泰世華、一銀、華銀，三家裡就有二家公股銀行，資產規模分別為19.89億、13.88億、9.25億元，而市占率則分別為22.86%、15.95%、10.63%，而前三大投信，分別是復華、野村、群益，資產規模分別為2.92億、2.34億、0.22億，占比分別為3.36%、2.69%、0.25%

國銀主管指出，今年以來由輝達帶動的AI題材火熱，不只台股因為供應鏈商機漲翻天，美股也牛氣沖天，以往最常見的機器人理財，股債配置是7比3，很多客戶飽賺之後，就直接獲利了結。

倘若以金管會出示統計，今年前4月的規模較去年同期成長17.33億，成長率24.87%，相較於111年、112年同期的成長率分別為47.53%、42.9%，今年數字接近「腰斬」，目前為止，機器人理財業者18家、規模87.01億。

倘若再以機器人理財從107年1月開辦以來，至112年底的規模來看，到去年底的資產總規模為77.92億，客戶數為17萬5223戶，相較於111年12月對比110年12月，客戶數增量明顯減少，111年新增加近3萬人客戶，由13萬5759人增至16萬4413人，但112年，卻僅增加1萬多人，從16萬4413人增至17萬5223人。

若再以資產規模觀察，109年12月至110年12月，資產規模和客戶數均成長最速，客戶數成長近5萬人，資產規模也從25.04億，幾乎倍增至48.6億，但之後增速就減緩，不過，112年12月相較於111年12月，雖然客戶數淨增僅1萬多人，但資產規模增加超過15億，卻甚於前一個年度，國銀主管認為，和國內外股市從去年就一路上攻有關，也放大新客戶的資產規模。

機器人 理財

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