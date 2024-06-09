金管會今年前五月開罰9890萬元 銀行局罰最重逾4成

金管會公布今年前五月對銀行、證券、保險，以及全體上市櫃公司開罰數字，合計共開罰9890.5萬元，其中銀行局開罰近4000萬元，占比超過4成，證期局若加上對上市櫃公司裁罰1754萬元，則以總裁罰金額3068萬居次。

銀行局統計，今年前5月裁罰9件，3962.5萬元，相較於去年5月底開罰11件，1079.5萬元，雖然件數減少，但罰金卻增加2883萬元，主要在於個案裁罰金額提高，其中台中商銀因為內控遭罰1200萬為最高。

證期局指出，今年5月底裁罰件數25件、罰1314萬元，和去年同期的21件，1160萬元相較，件數及金額都增加，主要在於投信投顧業裁罰件數增加，今年前五月裁罰5件，去年同期只1件。至於上市櫃公司，今年前五月裁罰75件、1754萬元，去年同期裁罰70件，1908萬元，此外，去年上市櫃公司被連續裁罰，加重處份的結果亦拉高罰金。

保險局前五月遭罰11件，罰金2860萬元，去年同期是19件，金額2970萬元。保險局說明，因為今年有兩筆較大的罰鍰，所以金額並未和去年同期差太多。前三大包括法巴人壽罰900萬元（公司治理和內控違規）、法巴產物罰600萬元（公司治理及委外作業內控），另外台中銀保經（內控）、台灣人壽（投資及會計作業內控）罰300萬。

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