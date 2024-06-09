安聯投信：藉由評價擴張推升整體股價的空間 相對有限

安聯投信台股團隊表示，整體來看，近期包括大盤、電子指數都持續走高，金融指數止穩；就產業狀況，台股百花齊放，AI仍是主流，第一波後還有第二波；AI手機、AI PC等新產品可望持續延續股市熱度。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，今年半導體持續復甦、2025年AI Edge產品持續推出；大方向上，台股屬於結構性成長，硬體持續優於軟體。就基本面，則可以看到消費性產品庫存去化皆已近尾聲且急單輪流出現；此外，原物料、銅價與海空運價皆上漲，反應多數廠商提前備貨以因應第3季開始的新產品旺季；題材面利多則主要反映近期登場的台北國際電腦展，如各家廠商競相推出多款AI PC、AI APP。

在類股主題上，安聯投信台股團隊表示，仍偏好具長期趨勢等主題，包括：AI、車用電子、雲端伺服器與高速傳輸；其中，電子股部份仍相對側重伺服器、半導體供應鏈與車用電子；傳產部份則先對偏好機電、汽車、自行車、紡織與營建。

在評價面，安聯投信台股團隊表示，台股目前本益比約23.4倍、本淨比約2.4倍，均約在10年平均之上兩個標準差，評價面雖仍屬合理，但要藉由評價擴張推升整體股價的空間相對有限。未來企業獲利成長會是推升股價的動能，且選股將更為重要；投資人可持續以定期定額、不定額等彈性扣方式，持續布局具長線利基的台股主題。

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