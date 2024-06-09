摩根40多檔基金將上架LINE Bank 台灣普惠金融再下一城

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

繼2023年推出Morgan Direct後，2024年摩根資產管理在普惠金融上再度出擊，即將與LINEBank首度合作開賣旗下40多檔境內外基金。對於每天習慣使用LINE的台灣投資人來說，摩根與LINE Bank的合作，等於是把共同基金滲透到一般民眾的日常生活內，摩根資產管理可望在普惠金融的領域再下一城。

摩根資產管理表示，一直以來摩根對普惠金融都相當重視，近期與LINE Bank展開合作，目標就是在向更多台灣投資人提供更多優質的理財商品，並體驗無拘束的投資體驗。

摩根投信董事長唐德瑜指出，摩根與LINE Bank這次的合作意義重大，將為台灣金融市場注入新動力，並期望能夠與LINE Bank聯手服務到更多年輕或網路族群，讓更多人受益於專業的金融投資服務。

摩根投信台灣個人業務部主管林育人也表示， 透過摩根基金的上架，LINE Bank的客戶就可以便捷地投資美國、歐洲、日本等熱門海外市場，比如國內少數鎖定美國科技股的摩根基金－美國科技基金 ，以及可以包辦AI完整供應鏈的「摩根新興科技基金」，讓LINE Bank的客戶直接參與熱門的投資題材。

另外，如果是想要獲得較為穩定的現金流，投資人在LINE Bank內也可以找到許多摩根的月配息型基金，透過長期投資配息型基金，投資人也可以拿到固定收益，去支應日常生活的開銷。

LINE Bank也補充，開業三年以來，LINE Bank客戶數已達185萬，特別在年輕族群受到廣泛地歡迎，20歲至29歲年齡層的普及率高達23.6% ，也就是每五名介於這個年齡層的人，就有一人會在LINE Bank上體驗到數位金融的便利。這顯示LINE Bank在年輕族群中的廣泛受歡迎程度，也突顯了這次摩根攜手LINE Bank合作的重要性，期望能夠共同推動普惠金融，為年輕族群打造友善的金融服務。

此外，為了吸引更多客戶直接投資摩根商品，LINE Bank預計也將推出實惠的手續費優惠，讓基金投資更輕鬆、更具吸引力。

LINE 摩根投信

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