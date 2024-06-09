集保結算所獲全臺首家CBPR認證 個資保護接軌國際
臺灣集中保管結算所4月12日通過亞太經濟合作（APEC）「跨境隱私規則」（Cross Border Privacy Rules, CBP）驗證，成為台灣首家取得認證的企業，個資保護再升級，樹立金融個資保護新典範，授證儀式於6月7日由資策會頒發證書，集保結算所總經理陳德鄉代表領證。
集保結算所總經理陳德鄉表示，個資保護是資本市場穩健運行的基石，CBPR不僅是認證，更是對集保結算所戮力投入個資保護工作的肯定。集保結算所負責保管處理全國證券、期貨、短期票券、基金及跨境有價證券等涉及個別投資人的重要資料，因此必須透過系統化的隱私保護政策及資料安全措施，以確保投資人的財產資料安全與隱私保護。
此外，取得認證代表集保結算所個資管理能力已接軌國際標準，將來如與APEC會員國辦理跨境個資傳輸作業，即可直接接軌當地個資傳輸的法規要求，有效降低法遵成本。
APEC鑒於全球跨境資料交換日益頻繁，企業對於個資保護議題更加重視，因此共同研訂CBPR為區域市場共同遵循的國際標準，以協助會員國建立安全可信賴的跨境隱私規則體系。
我國CBPR係由國發會指導推動，並於2021年由資策會申請成為APEC第9家跨境隱私保護規則體系的當責機構，取得CBPR驗證有助提高跨境隱私保護規格，形塑有利於推動跨境數位貿易的環境。近期國發會亦協調金管會、經濟部、法務部等16個部會加入CBPR於2023年10月發布的「全球隱私執法合作協議」，促進CBPR成員間跨境隱私執法合作，強化國人個資保障。
集保結算所長期推動個資保護不遺餘力，自2012年起導入臺灣個人資料保護與管理制度(TPIPAS)，並於2013年獲經濟部頒發「資料隱私保護標章」，成為台灣金融業首家導入TPIPAS的企業，今再取得CBPR國際認證，更彰顯集保結算所個資保護流程嚴謹，已達國際水準，亦將有助於提升金融資料跨境移動安全，擴大數位金融合作領域，成為臺灣金融業個資保護的助力。
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