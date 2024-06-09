元大金配股利1.3元 五大子公司鞏固獲利動能、落實永續經營

元大金控（2885）2024年股東常會通過2023年度營業報告書、財務報表暨盈餘分配表等審查報告，2023年盈餘每股配發現金股息1.1元、股票股利0.2元，合計配發1.3元股利，維持穩定股利政策。

2023年金融市場劇烈波動，歐美等主要經濟體維持高利率環境抑制通膨，烏俄戰爭、以哈衝突未歇等地緣政治衝突影響，連帶使得終端需求不振、全球景氣趨緩，進而導致製造業景氣緊縮，元大金控仍以審慎穩健的經營原則，適時調整與應對外部局勢，2023年稅後淨利達到265.66億元，每股稅後純益（EPS）為2.09元，在14家上市金控中，經營績效穩居第五名。

元大金控總經理翁健表示，2024年以來台股表現亮眼，在6月6日指數盤中創下21,971點歷史新高紀錄，然而由於美國聯準會降息時程不斷調整，地緣政治情勢亦持續變化，市場仍存在諸多不確定因素，未來金融市場仍將面臨許多挑戰，但元大金控仍將貫徹嚴謹的風控措施，因應外部變化把握市場機會，持續創造績效，在全體同仁努力下，元大金控今年前五月自結稅後淨利為148.03億元，每股稅後純益為1.17元。

元大金控除致力守護股東與客戶資產並創造利潤外，也將環境永續、社會參與及公司治理（ESG）融入企業文化及營運策略中，身為「永續金融先行者聯盟」成員，更積極在「綠色採購」、「投融資與議合」、「資訊揭露」、「協助與推廣」及「國際接軌」等五大面向採取積極行動，同時和證基會共同擔任淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人，齊力推動及培養永續金融人才。

元大金控連續5年入選道瓊永續指數(DJSI)「世界指數」及「新興市場指數」成分股雙榜，2023年再度獲得標普全球企業永續評比綜合金融組世界第一；連續四年蟬聯全球環境指標國際碳揭露專案（CDP）「氣候變遷評比」最高等級A級，連續六年位居「領導等級」，亦推動性別友善職場，連續四年入選「彭博性別平等指數」（GEI）；公司治理方面，榮獲臺灣證券交易所第十屆「公司治理評鑑」上市公司排名前5%與金融保險類上市櫃公司排名前10%，以及多項外部機構肯定，穩列國內金融業標竿企業。

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