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富邦人壽下架12張保單 獨有實支實付平準費率將走入歷史

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
富邦人壽。富邦人壽／提供
富邦人壽。富邦人壽／提供

金管會擬出招改革，要讓實支實付險回歸「損害填補」原則，未來實支實付險將限定正本理賠，並採損失分攤機制；因應金管會新制上路，富邦人壽率先在7月停售12張保單，其中包含九張住院醫療險與二張意外傷害險，業者透露，這波下架潮意味富邦人壽獨有的實支實付平準費率將走入歷史。

富邦人壽高層昨（8）日證實，此次下架眾多保單，主要有二大考量。除了因應新規，主要也是考量未來接軌ICS新制的影響，決定將實支醫療險規格調整為一年期險，以降低未來資本提存壓力。

富邦人壽表示，新的實支醫療險商品規格將改為一年期險，會與市場同類型商品相同，預計7月推出。

實支實付險概況 圖／經濟日報提供
實支實付險概況 圖／經濟日報提供

保經代通路透露，近期收到富邦人壽發函，7月起將先行停售12張保單，並非全數都是實支實付，其中有九張是住院醫療險、二張為意外傷害險。業者觀察，富邦人壽此波停賣的實支實付險，多採平準費率設計。

所謂平準費率是指，在投保期間內，將老年的保費平均分擔到每一年，所以每次繳交的保費都相同。

目前市面上，只有富邦人壽在銷售實支實付平準費率，像是「享實在」、「真實在」、「真心實意」、「長順」、「長青健康保險」等商品，7月後全數停售，代表實支實付平準費率將在國內絕跡。

觀察富邦人壽此波停售的保險清單中，有一張是「珍夠利」利率變動型增額終身壽險，富邦人壽回應，下架原因與銷售不佳有關，公司認為已無市場需求，決定停賣。

對於富邦人壽開第一槍後，是否引發其他同業跟進，國泰人壽回應，待法令正式實施後，公司受影響的商品會配合調整；南山人壽表示，目前無停售規劃，配合應注意事項及示範條款修訂調整對應條款文字。

新光人壽、台灣人壽、凱基人壽等業者也表示，會在相關配套措施公告後，配合調整。

原定7月1日上線的實支實付險新制將延後上路，根據業者與保險局開會時提出的建議，至少會延後至9月1日，最遲10月1日才會上路，給業者更多因應時間。

富邦人壽 實支實付 醫療險

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