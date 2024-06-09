實支實付險新制 保險新商品設計、內部作業需調整

金管會上周與產、壽險公會開會，業界已向金管會爭取緩衝期，主要是針對「無副本理賠」的實支實付險新制，還需要進行商品設計及內部作業調整，因此提議延後到九月一日上路，最遲則十月一日才會上路。

金管會官員表示，未來實支實付險商品理賠回歸損害填補精神，採僅接受正本收據、分攤型等都可，金管會並無強制，業者也可思考是否有其他作法。

據公會研議作法，未來各家保險公司實支實付醫療險理賠上限，將不得超過保戶實際醫療費用支出，若保戶投保超過一張實支實付醫療險，第二張起會就「差額」予以理賠。但市場憂心，若未來實支實付醫療險採差額理賠模式，各保險公司未進一步按比例攤賠，在競爭心理下，業務員是否會鼓勵保戶先向別家申請理賠、避免搶當首家理賠的保險公司，影響理賠服務品質？

壽險業者指出，保險局已找業者開會研議「保險商品銷售程序準則」等案，包括實支實付險新制，但討論示範條款內容時有諸多問題。例如王先生向Ａ、Ｂ公司各買一張醫療住院實支實付保單，保額各十萬，王先生發生意外住院費用十五萬元，Ａ公司理賠上限只有十萬元，此時王先生可向Ｂ公司再取得五萬元補償金。問題是，王先生要先向Ａ，或先向Ｂ公司申請理賠十萬元？或Ａ公司與Ｂ公司共同分攤？理賠的優先順序及比例分配如何制定仍需研議，因此業者爭取延後上路。

壽險業者透露，商品設計與示範條款都還要調整。目前產、壽險公會仍在討論分攤型機制，包括了解各保險公司加入意願，技術面得建立新系統處理理賠分攤計算。

保險法專家劉北元曾說，健康險要做到像產險一樣損害填補、比例分攤前，商品須先標準化。現行產險可做到損害填補原則，是因商品都標準化 ，產險商品若重複投保，一旦意外發生，理賠條件相同，比例分攤不難。但壽險的實支實付商品，每家保險公司條件不一，「很難去說誰要負擔多少比例」。

除壽險公司提供實支實付醫療險，產險公司也有實支實付意外傷害險，未來回歸損害填補原則，兩類實支實付會相互影響；假設Ａ先生車禍受傷住院，在產險買的實支實付意外險會理賠，在壽險的實支實付醫療險也會理賠，在損害填補原則下，可能同時碰到比例分攤問題。