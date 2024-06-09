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匯市最前線／台幣32~32.5元波動
新台幣上周累計升值1.7角，升幅0.53%。央行統計顯示，5月31日以來，新台幣匯率連六日上漲，累計升值1.91角。展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率短期內仍將位於32~32.5元區間波動。
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