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匯市最前線／台幣32~32.5元波動

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
圖／經濟日報提供
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新台幣上周累計升值1.7角，升幅0.53%。央行統計顯示，5月31日以來，新台幣匯率連六日上漲，累計升值1.91角。展望後市，匯銀主管認為，新台幣匯率短期內仍將位於32~32.5元區間波動。

台幣匯率 央行 新台幣

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