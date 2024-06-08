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金管會法規助攻 保險業異業合作百花齊放

中央社／ 台北8日電
金管會2023年10月鬆綁法規，助攻保險業搶攻生態系商機，催動保險業異業合作百花齊放。本報資料照片
金管會2023年10月鬆綁法規，助攻保險業搶攻生態系商機，催動保險業異業合作百花齊放。本報資料照片

金管會2023年10月鬆綁法規，助攻保險業搶攻生態系商機，催動保險業異業合作百花齊放。金管會統計，今年前5月共收到7件業務試辦申請案，年增4件，7件全為保險業遞件申請。

金融創新浪潮來襲，為助攻保險業透過異業合作建立生態系，金管會2023年10月擴大開放保險業可與金融科技業者異業合作推保險商品、服務或流程創新，但商業模式必須先申請業務試辦，且所推創新型保單必須採事前報准制。

根據金管會統計，今年前5月共接獲7件業務試辦申請案，年增4件，值得注意的是，銀行業及證券期貨投信投顧業並無申請業務試辦案件，7件全為保險業遞件申請，其中5件金管會已核准試辦，2件仍在審核中。

金管會保險局副局長蔡火炎分析，今年前5月已核准的5件業務試辦案件，態樣以保險業異業合作推廣保險商品為大宗，占了其中4件，另有保險業則是試辦透過多媒體行銷通路辦理遠距投保。

保險業搶攻生態系商機，富邦金旗下富邦產險2023年搶頭香向金管會申請與同集團台灣大哥大異業合作，試辦讓台灣大用戶可直接在台灣大App投保富邦產旅平險、登山綜合險或海域活動綜合險，並直接以電信帳單繳保費。

今年前5月間，其餘產險業陸續跟進，中信金旗下中信產險攜手遠傳電信向金管會申請業務試辦，模式亦為異業合作推廣旅遊保險並透過電信帳單代收保費。

另富邦產險再攜手星宇航空、安達產險則與中華航空合作，均申請業務試辦推廣旅遊保險；不僅如此，富邦產險亦申請與同集團momo購物網合作，試辦網路投保行動裝置險及家電險，為目前最積極探詢異業合作商機的產險公司。

另一方面，純網銀也積極籌劃透過業務試辦擴大利基，據了解，近期將來銀行擬遞件向金管會申請業務試辦，與台灣電信業龍頭中華電信合作銷售旅平險，若順利獲准，將創電信業者與銀行保代合作首例，可望提供客戶一站式購足旅平險的線上服務。

保險 產險 金管會

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