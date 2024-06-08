助產業因應淨零轉型 經濟部産發署人才培訓、輔導與補助三管齊下

經濟部產發署主秘林德生在「ESG評價與永續投融資研討會」上表示，因應ESG永續與淨零碳排的趨勢，產發署透過「人才培訓」、「輔導」與「補助」三管齊下幫助產業朝向「低碳化」和「智慧化」轉型，並成立專家團輔導企業進行盤查，並補助企業以大帶小方式，帶動供應鏈共同改善淨零碳排，已培訓超過2萬人次，輔導超過4000家業者，補助超過2000家業者。

經濟部產業發展署7日於會計研究發展基金會，舉辦「ESG評價與永續投融資研討會」，邀請金管會、評價學者專家、企業、金融機構及工研院，從「無形資產評價」、「ESG永續」及「融資」三個面向，共同探討ESG揭露與評價準則發展趨勢、無形資產融資對產業效益，及企業資產在ESG浪潮下面臨挑戰等主題，吸引關心無形資產評價及資金融通的產學研各界先進，線上與線下共489人踴躍與會。

產發署表示，自2017年修訂產業創新條例第13條後，產發署已建立了一套具有公信力的無形資產評價機制，包括訂定及落實評價基準、評價訓練課程的開辦，以及評價人員、機構登錄管理的推動。為協助擁有技術、專利的企業取得發展所需資金，產發署推動「無形資產融資方案」，搭配保證機制，從技術專利、信用擔保、資金融通等三大方向提供新的融資管道，迄今已協助超過50家中小企業向銀行申請融資，也鼓勵新創與中小企業之產品、技術朝向ESG與永續相關趨勢發展，在投融資決策上取得較佳優勢。

產發署表示，此次研討會匯聚了產業界、金融界、學術界的標竿企業及專家學者，包括原見精機、玉山金控、台北大學、政治大學、台新銀行、KPMG等，共同探討了ESG、企業永續發展與無形資產評價、投融資之間的深層交流。在全球進入排碳有價的時代下，企業面臨前所未有的挑戰與機遇。透過案例分享與專業解析，指出在國際情勢變化下，企業如何通過無形資產評價，取得金融機構的融資，達到企業創新轉型的目標。原見精機的成功案例便是一大亮點，展現了新創公司如何透過無形資產評價投融資邁向企業發展另一個里程碑，為產業界提供了寶貴的參考。

此外，研討會亦著重於綠色金融的多元服務與應用，玉山金控強調接軌國際永續金融趨勢，推動綠色金融3.0發展永續多元業務。台新銀行的分享，進一步說明了金融業承作無形資產融資的考量點與挑戰，以及新創企業暨無形資產融資信用保證措施，透過綠色金融服務平台協助企業實現永續轉型，KPMG也分享ESG對企業價值的影響與效益。

產發署表示，有意願透過無形資產取得投融資之業者，歡迎至台灣技術交易資訊網「無形資產評價專區」(https://www.twtm.com.tw/financing.aspx)查詢相關申請作法及相關無形資產投融資案例。

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