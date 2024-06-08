快訊

午後雷陣雨來了！宜花、高雄以北12縣市大雨特報

影╱搭直升機朝藍寶堅尼射煙火！美YTR慘遭逮 恐被關10年

卓榮泰視察端午國道交通 點名這裡「每天塞今不例外」要解決

房市熱 法人提醒留意央行動向

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

市場傳出，國內中央銀行正在蒐集房市資訊，可能將祭出新房市管制措施中，國內大型法人機構表示，雖目前國內房市的各項指數的確在過去一、二年都出現顯著回升的走勢，若央行再出招，對銀行的實質影響有限，仍看好中信金（2891）、台新金等以銀行為主體的金控後市。

分析師指出，近期房地產市場表現強勁，追隨台股加權指數，信義房價指數勁揚至158（年初為143），信義台北大都會房價數二年內自157上揚至170，4月成交量顯著回升至30.67k，銀行新青安房貸強勁成長，多數銀行公告房貸年增率超越10%。

若央行再次出手，可能緊縮手段包括降低房貸成數（LTV），合計房屋修繕貸款（Home equity）以及房貸不超過一定成數，可能為85%~90%；豪宅認定價格調降，為另一手段限制放款成數；調高政策利率；加強授信審核，限制自住等等。

不過，回歸金融業的經營體質，雖整體銀行在不動產的放款鄧總放款37.2%，顯著高於2020~2022年，然而因房價持續上揚，多數銀行房貸承作的成數比均僅約60%左右，預期信用成本無顯著憂慮。

由於房貸緊縮，預期對銀行影響有限，主要在於目前房貸對銀行而言，為放款利率相對低的商品，另外，銀行目前主要驅動力並非放款成長，財富管理，投資收益為目前獲利成長主軸，因此，此對台灣銀行業影響有限，並持續看好銀行、以銀行為主體的金控營運後市，看好中信金、台新金等。

中信金 台新金 房貸

延伸閱讀

「零首付抵押貸款」美惡性房貸恐捲土重來 專家憂重演金融風暴

中信金（2891）才買進36.65元五十張…今又加碼11張！ 肥羊：資金完全耗盡

再婚尪繳不出房貸要妻補貼 她提同居卻遭拒「我媽會生氣」…網勸：快放生

32歲存款才30萬很失敗？金融男上網討拍 網看這兩點：根本人生勝利組

相關新聞

電動車主注意 新車體險7月上路平均貴5至10%

電動車專屬險將於7月起上路，保發中心擬定電動車車體險參考費率，較原先車體險調幅落在5%至10%區間，產險業試算，若依此調...

業界爭取緩衝期 新版實支實付醫療險上路擬延後

為引導保險理賠回歸損害填補精神，金管會推動實支實付醫療險改革，原訂7月1日上路，金管會6日找產、壽險公會開會，業界表達希...

實支實付險新制 擬延後上路

金管會6日找壽險業者開會，原定7月1日上線「無副本理賠」的實支實付險新制，因商品設計與理賠機制等問題作業不及，業者爭取延...

永豐金擴張資產回報股東 總座朱士廷看好今年獲利成長

永豐金控昨（7）日召開股東會，股東關注「併購京城銀行等案的進度」，永豐金控總經理朱士廷回應，兩家都是上市公司，無法評論個...

元大看併購等合適機會 總座翁健：增進股東價值前提下 保持開放彈性

元大金控昨（7）日股東常會，總經理翁健向股東報告，去年獲利在環境多變下仍創造亮麗績效，穩居金控前五強，近來金融圈併購消息...

京城銀、永豐金股東會 聚焦併購案

永豐金、京城銀股東會昨日登場，其中最受矚目的京城銀併購案，京城銀董事長戴誠志表示，不只股東關心收購價格，還須兼顧客戶及員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。