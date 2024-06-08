房市熱 法人提醒留意央行動向

市場傳出，國內中央銀行正在蒐集房市資訊，可能將祭出新房市管制措施中，國內大型法人機構表示，雖目前國內房市的各項指數的確在過去一、二年都出現顯著回升的走勢，若央行再出招，對銀行的實質影響有限，仍看好中信金（2891）、台新金等以銀行為主體的金控後市。

分析師指出，近期房地產市場表現強勁，追隨台股加權指數，信義房價指數勁揚至158（年初為143），信義台北大都會房價數二年內自157上揚至170，4月成交量顯著回升至30.67k，銀行新青安房貸強勁成長，多數銀行公告房貸年增率超越10%。

若央行再次出手，可能緊縮手段包括降低房貸成數（LTV），合計房屋修繕貸款（Home equity）以及房貸不超過一定成數，可能為85%~90%；豪宅認定價格調降，為另一手段限制放款成數；調高政策利率；加強授信審核，限制自住等等。

不過，回歸金融業的經營體質，雖整體銀行在不動產的放款鄧總放款37.2%，顯著高於2020~2022年，然而因房價持續上揚，多數銀行房貸承作的成數比均僅約60%左右，預期信用成本無顯著憂慮。

由於房貸緊縮，預期對銀行影響有限，主要在於目前房貸對銀行而言，為放款利率相對低的商品，另外，銀行目前主要驅動力並非放款成長，財富管理，投資收益為目前獲利成長主軸，因此，此對台灣銀行業影響有限，並持續看好銀行、以銀行為主體的金控營運後市，看好中信金、台新金等。

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