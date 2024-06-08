京城銀、永豐金股東會 聚焦併購案

永豐金、京城銀股東會昨日登場，其中最受矚目的京城銀併購案，京城銀董事長戴誠志表示，不只股東關心收購價格，還須兼顧客戶及員工權益；永豐金總經理朱士廷則表示，兩家都是上市公司，不能對個案作評論，永豐金希望持續擴張資產，給股東好的回報。

京城銀董事長戴誠志、副董事長蔡炅廷昨首度對併購表達看法。蔡炅廷說，市場傳統銀行太多問題很大，併購有利日後發展，每人心中對價格都有一把尺，難有一致標準，合併綜效很重要，不只對股東，對客戶及員工權益三方都要好，主管機關看待合併案也會有一把尺；蔡炅廷也指出，能否成功是不可預測的，「若有緣無分，也沒辦法！」

京城銀若真的「出嫁」，戴誠志是否續留經營團隊？他說，「要管家裡！」但坦言，併購為現在進行式，但「連飛機都還沒上（指還沒成熟），無法評論」。

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