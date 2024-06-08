實支實付險新制 擬延後上路
金管會6日找壽險業者開會，原定7月1日上線「無副本理賠」的實支實付險新制，因商品設計與理賠機制等問題作業不及，業者爭取延後至9月1日或10月1日再上路。據了解，會中金管會要求產壽險兩大公會需對上路時間達成共識，再回報金管會。
壽險業者透露，保險局6日找業者開會，研議「保險商品銷售程序準則」等案，其中包括實支實付險新制相關內容；據了解，原定7月1日將實施「無副本理賠」的實支實付險新制，因業者表達商品設計與示範條款等需要調整恐作業不及，向金管會爭取延後至9月1日或10月1日再上路。
業者透露，在討論示範條款內容時，仍有諸多問題待解，舉例來說，王先生向A、B公司各買一張醫療住院實支實付保單，保額各10萬元，王先生發生意外住院，費用15萬元，A公司理賠上限只有10萬元，此時王先生可向B公司再取得5萬元補償金。
但問題來了，王先生是要先向A，還是先向B公司申請理賠10萬元？或A公司與B公司共同分攤？理賠的優先順序及比例分配如何制定仍需研議，業者爭取延後上線、取得更多作業時間。
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